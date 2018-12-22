2019 год обещает быть очень веселым 5 Александр Немец

22.12.2018, 15:11

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Источник: kasparov.ru

Заявление Трампа о выводе американских войск из Сирии подвергается резкой критике со всех сторон.

20 декабря Путин объявил, что он готов встретиться с Трампом и обсудить широкий круг важных международных вопросов. Путин намерен обсудить с Трампом ситуацию на Корейском полуострове, ситуацию в Афганистане, проблемы глобальной безопасности, (договоры об) ограничении вооружений и прочее.

Путин также заявил: "Мы нуждаемся в некоторой корректировке. Отношения (США и РФ) достигли дна. Сейчас нужно оттолкнуться от этого дна и вдохнуть глоток свежего воздуха".

29 ноября Трамп отказался встретиться с Путиным на полях "саммита двадцатки" в Аргентине, что вызвало острую критику со стороны Москвы. Москва устами Пескова заявила, что отказ от встречи вызван "внутриамериканскими политическими причинами".

Вечером 19 декабря Трамп заявил, что выводит свыше 2000 американских солдат из Сирии – весь американский военный контингент в этой стране. Эти части дислоцированы в основном на севере Сирии, вблизи границы с Турцией, и на северо-востоке, к востоку от Евфрата. Вывод займет от 60 до 100 дней.

Почти все сотрудники Госдепартамента США за сутки, прошедшие с момента заявления Трампа, к утру 21 декабря, уже покинули сирийскую территорию.

Трамп "обосновал" это решение тем что "американские военные, одержали в Сирии полную победу над "Исламским государством", борьба с которым и была там их единственной целью". Впрочем, помощник президента Сара Сандерс пояснила, что Вашингтон и его союзники готовы, при необходимости, вновь ввести войска в Сирию.

Тем не менее, 20 декабря многие американские политики и военные заявили, что решение Трампа оказалось для них очень неприятным сюрпризом. Ряд сенаторов охарактеризовали вывод американских военных из Сирии как угрозу безопасности США. "Слова Трампа о победе США над "Исламским государством" ложь!"

В письме сенаторов Белому дому подчеркивается, что вывод войск "придаст смелости радикальным исламистам и Башару Асаду, укрепит военно-политические позиции России и Ирана, а также ослабит Израиль и сирийских курдов".

Решение о выводе войск критикуют даже представители Госдепартамента США и Пентагона. А в отрядах антиасадовской оппозиции (в основном курды) решение Трампа называют "ударом в спину". Большую обеспокоенность складывающейся ситуацией в разговоре с Госсекретарем США Помпео 21 декабря высказал премьер-министр Израиля Нетаньяху.

Словом, заявление Трампа о выводе американских войск из Сирии, подвергается резкой критике со всех сторон – внутри и вне США. Даже Wall Street Journal, "придворная газета Республиканской партии", употребила слово "предательство" в редакционной статье "Цена предательства сирийских курдов". В нескольких других статьях WSJ от 21 декабря говорится "о смятении среди американских союзников" и о других "катастрофических последствиях".

Но кое-кто вывод американских войск поддерживает. Это решение приветствовали Путин ("В этом Дональд прав, я с ним согласен") и сирийский диктатор Асад. Москве, Дамаску и Тегерану очень выгоден полный отказ Вашингтона от дальнейшего участия в сирийской войне.

Информация о предстоящем выводе 7000 американских военнослужащих (из нынешних 14,000) из Афганистана появилась 20 декабря. Она также вызвала резкие протесты в США и за границей.

20 декабря Джеймс Мэттис объявил, что уходит в отставку с поста военного министра в конце февраля 2019 года. Мэттис прямо заявил, что он против вывода американских войск из Сирии и Афганистана, и что это является главной (единственной) причиной его ухода в отставку.

Вот короткая цитата из этого письма:

"Сила Америки связана с мощью нашей уникальной и всеобъемлющей системы союзов и партнерств. Мы не можем защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам".

Попросту, Мэттис обвинил Трампа в предательстве Израиля и сирийских курдов и, одновременно, в пособничестве Путину. Прямо обвинить Трампа в предательстве интересов Америки Мэттис не решился.

Трамп с удовольствием принял отставку Мэттиса. Это вызвало дополнительную и очень жесткую критику Трампа сенаторами и другими политическими деятелями.

Сенатор-демократ Мёрфи сказал, что Мэттис ушел, поскольку Трамп оскорблял союзников США и был слишком мягок с Россией; и с Китаем тоже. Сенатор-демократ Блюменталь назвал уход Мэттиса худшим кошмаром. "Отсутствие лидера может еще более дестабилизировать политику национальной безопасности США". Легко понять, что сенатор не считает Трампа "лидером".

Лидер демократов в Сенате Шумер заявил, что Трамп своими действиями ввергает страну в хаос. Он тоже постеснялся употребить слово "предательство".

Наконец, лидер республиканцев в Сенате Макконнелл (важнейшая опора Трампа) выступил с острым антитрамповским заявлением по поводу вывода войск из Сирии и отставки Мэттиса. Ключевая фраза заявления "надо пристально следить за Россией, нашим врагом". А вот у Трампа другое отношение к путинскому режиму.

Очень характерно следующее высказывание американских СМИ:

"После почти двух лет президентства Трампа, на своем посту в Администрации мало кто смог удержаться; пожалуй, только спецпрокурор Мюллер является долгожителем. Остальные либо были уволены Трампом, либо сами ушли".

Вот мы и приехали. Трамп ликвидировал всех сколько-нибудь серьезных и способных людей в своей Администрации. А Роберт Мюллер сам прихлопнет Трампа, естественно, с помощью Нэнси Пелози. Вот тогда атмосфера в Вашингтоне очистится и можно будет взяться за Путина.

Вообще, 2019 год обещает быть очень веселым.

Александр Немец, kasparov.ru