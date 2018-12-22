ОМОН провел рейдовую отработку ТД «Ждановичи» 3 22.12.2018, 15:24

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Фото: onliner.by

На рынке массово проверяли иностранцев.

Сотрудниками миграционной службы при силовой поддержке сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома проведена рейдовая отработка территорий ТД «Ждановичи» «на предмет легальности пребывания на территории Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства».

В ходе рейда было проверено 48 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУВД.

По результатам проделанной работы выявлено 7 иностранцев, нарушивших законодательство о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь.