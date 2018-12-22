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Как будет ходить транспорт в Минске 1 января

  • 22.12.2018, 15:26
Фото: kp.by

Общественный транспорт в столице по некоторым маршрутам будет ходить реже.

В связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока 1 января 2019 года общественный транспорт в Минске будет работать по измененному графику с увеличением интервала движения и отменой некоторых маршрутов, сообщили БелТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

С 06.00 до 10.00 отменяется работа автобусов № 46, 60 и троллейбусов № 12, 39, 47. С 06.00 до 14.00 не будут ходить автобусы № 43д, 51 и троллейбусы № 43эл, 46, 60, 62, 63.

В это же время будет уменьшено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 9д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 100, 113С, 115Э, 121, 139, 147, 921; на троллейбусных маршрутах № 3, 6, 7, 22, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 44, на трамвайных маршрутах № 1, 6.

Автобусы № 1, 10, 18, 37, 59, 69, 70, 74С, 75, 85С, 87С, 95, 99, 102, 103, 130, 140, 145С, 159, троллейбусы № 4, 14, 16, 30, 37, 41, 52, 64 и трамвай №3 будут ходить реже с 06.00 до 09.00, автобусов № 130, 140 - в течение всего дня.

Дополнительно будет организована работа автобуса №134С. Не будут ходить автобусы по маршрутам № 66, 76Э, 83Э, 89Э, 94С, 114С, 125, 151Э.

По автобусному маршруту №61 отменяется выполнение остановочного пункта "ст.м. Могилевская" в направлении ул. Селицкого в 06.32, с остановки "Селицкого, 11" в направлении ДС "Ангарская-4" - в 06.57, 07.51, с ДС "Ангарская-4" в направлении ул. Селицкого - в 07.10. Отменяются и рейсы автобусного маршрута №170Э с АС "Юго-Западная" в 10.10, 12.10, 14.10, 16.10 и с Западного кладбища в 10.54, 12.54, 14.54, 16.54.

Кроме того, 30-31 декабря и 1 января не придет автобус №172Э "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище".

Что касается маршрутных такси, то 1 января не будут работать №1051-ТК "Комаровский рынок - ТЦ Ждановичи", №1063-ТК "ДС Серова - Комаровский рынок", №1112-ТК "Ландера - Комаровский рынок - ТЦ Ждановичи", №1187-ТК "ДС Зеленый луг-6 - АС Автозаводская", №1312-ТК "АС Автозаводская - Сокол".

Остальные экспрессные маршруты начнут работу с 11.00 с увеличенными интервалами движения. В целом с 2 по 4 января на экспрессных автобусных маршрутах будут увеличены интервалы движения.


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