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Певцы, священники и спортсмены: кто из знаменитостей нашелся в латвийских «мешках КГБ»?

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  • 22.12.2018, 15:37
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Журналисты изучили опубликованный в Латвии архив КГБ и нашли там множество известных имен.

Некоторые из этих людей признали сотрудничество с госорганами СССР, некоторые говорят, что их просто пытались завербовать, и поэтому имя попало в картотеку, пишет сайт delfi.lv.

В опубликованных документах оказалось немало деятелей культуры — например, певец Гунтис Скрастиньш, актер Янис Яранс, латгальский поэт Антон Кукойс, уже покойный актер Гарри Спановский, член рок-группы Līvi Айварс Бризе, музыкант Робертс Гобзиньш и художница Майя Табака.

Гунтис Скрастиньш очень удивлен попаданием в архив. Возможно, говорит он, это связана с допросом, на который он попал в 1983 году. Трое мужчин спрашивали его, может ли он подтвердить, что один русский актер играет на саксофоне на улицах. Ему задавались вопросы, а потом под протоколом была поставлена подпись — возможно, считает он, из-за подписи он и попал в картотеку.

Актер Яранс тоже не знал, что в 1983 году его завербовали под псевдонимом "Иварс". По его словам, он был фарцовщиком в районе порта, имел контакты с иностранцами — и это могло вызвать интерес спецслужб. Однажды, рассказал Яранс, к нему подошли и предложили или уйти из театра, или подписаться на каком-то документе. Он подписался, а потом с ним никто на контакт не выходил.

В документах можно обнаружить имя драматурга Яниса Юрканса, режиссера Рижской киностудии Роланда Калниньша, актеров Андриса Берзиньша и Роланда Загорского, режиссеров Арвида Криевса, Яниса Стрейча и Вии Бейнерте.

Попали в "мешки" и работники самоуправлений — бывшие и нынешнее. Например, депутат Михаил Каменецкий ("Согласие"). По словам депутата, он знал о том, что попал в "мешки" и более десяти лет назад обращался по этому поводу в суд. Тот не констатировал фактов сотрудничества. В качестве "кандидата для особых периодов" отмечен в картотеке депутат Рижской думы Игорь Соловьев, который когда-то работал в комиссии Сейма по иностранным делам и имел доступ к гостайне.

Пресс-служба председателя Верховного суда Ивара Бычковича, который тоже был обнаружен в картотеке, утверждает, что он никогда не сотрудничал с КГБ, и это доказано: и в 2008, и в 2015 году он получил доступ к гостайне. "Засветился" в картотеке и огрский судья Арнис Наглис.

В список КГБ попали все ректора Латвийского университета (ЛУ), включая нынешнего, а также ряд других работников университета. Преподаватель ЛУ Роланс Тьярве утверждает, что его единственное сотрудничество с КГБ заключалось в том, что он служил в армии, где его обязали конвоировать преступников в суд.

КГБ проявляло интерес и к духовенству — в архиве можно найти имя нынешнего митрополита Александра и первого латвийского кардинала Юлиана Вайводса. Среди завербованных журналистов обнаружились Дайнис Лемешонок, бывший руководитель музыкального форума Forte Riga Марис Лиеде, редактор радио Янис Озолс, ведущий передачи Labvakar Эдвин Инкенс и многие другие.

Возможно, был завербован КГБ и баскетболист Валдис Валтерс — в документах совпадает имя и год, но не совпадает дата рождения. Спортсмен утверждает, что это его однофамилец. Среди других спортсменов — бывший капитан баскетбольной команды VEF Ольгертс Юргенсон и тренер сборной Латвийской ССР по гимнастике Баибас Кайминьш.

Среди известных предпринимателей в "мешках КГБ" оказался президент Lattelekom Гундар Страутманис с подпольной кличкой "Экран". Он утверждает, что это связано исключительно с тем, что он занимал высокую должность — был заместителем генерального директора завода "Альфа". Другие известные предприниматели, попавшие в картотеку — владелец Lido Гунар Кирсонс, миллионер Евгений Гомберг, бывший глава совета Banka Baltija Александр Лавентс, вентспилский предприниматель Геннадий Шевцов, Алдис Чексерс, Валдис Локенбахс, Хаим Коган, Петерис Янкавс и другие.

Напомним, что дискуссии о публикации "мешков ЧК" в Латвии шли в течение многих лет. В том числе и потому, что согласно неофициальной информации, значительная (и, потенциально, наиболее интересная) их часть была вывезена в Россию в начале 1990-х годов. Что-то могло пропасть и позже. Поэтому факт наличия в архивах тех или иных фамилий надо оценивать осторожно.


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