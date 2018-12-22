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Брестчане подали заявки на проведение двух митингов против завода АКБ в новом году

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  • 22.12.2018, 15:42
Иллюстрационное фото

Несмотря на отказы, активисты продолжают добиваться проведения митинга против предприятия.

Группа жителей Бреста 22 декабря подала в Брестский горисполком заявки на проведение митингов «Брестчане против свинца». Об этом сообщил «Брестская газета» один из заявителей Михаил Галузо.

Мероприятия планируется провести 6 января 2019 года в парке воинов-интернационалистов. Их цель – выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр».

С начала года активисты подали заявки на проведение 36 митингов, 12 пикетов и 5 демонстраций в Брестском регионе, из которых была удовлетворена только одна. Митинг «Брестчанки против свинца» состоялся в конце апреля и собрал около 2 000 человек.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Эти акции проходят под пристальным вниманием милиции. Неоднократно их участников задерживали.


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