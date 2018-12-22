Из-за агрессии РФ в Керченском проливе США выделят ВМС Украины $10 миллионов 22.12.2018, 15:53

Америка солидарна с Литвой и Великобританией, также планирующих инвестировать в ВМС Украины.

Из-за агрессии России в Керченском проливе США приняли решение о выделении ВМС Украины дополнительно 10 млн долларов. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США, пишет inforesist.org.

Если данное решение будет поддержано Конгрессом, то эта сумма послужит делу усиления украинского флота. Отмечается, что таким образом Америка демонстрирует солидарность с Литвой и Великобританией, также планирующих инвестировать в ВМС Украины.

Госдеп в очередной раз призвал Россию уважать территориальную целостность Украины, освободить плененных моряков, вернуть захваченные корабли и обеспечить свободное судоходство в Азовском и Черном морях.