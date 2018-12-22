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Введет ли Британия новые санкции против России?

  • 22.12.2018, 16:18

Отношения Великобритании и РФ в последние годы никак не назовешь даже нейтральными.

Собственно, еще со времен отравления Александра Литвиненко в 2006 году отношения между странами сильно осложнились, передает русская служба BBC. После аннексии Крыма в 2014 году Лондон, не колеблясь, присоединился к европейским санкционным механизмам, параллельно введя свои собственные ограничения, например, на любое военное сотрудничество с Москвой.

А после отравления Скрипалей Великобритания с утроенной активностью лоббировала в Европе усиление антироссийских санкций и массовую высылку российских дипломатов.

В промежутке между этими событиями в стране случился референдум, в результате которого Великобритания в скором времени покинет Европейский союз. Как именно это произойдет, пока неясно, но при любом сценарии Лондон, видимо, лишится права голоса в формировании европейской политики, в том числе и в отношении России.

Надо понимать, что при любом сценарии "брексита" Великобритания не будет в одночасье исключена из европейской политики, особенно в вопросах обороны: страна одна из немногих в Европе обладает достаточно многочисленной (по европейским меркам) и боеспособной армией, а заодно и ядерным арсеналом.

Будучи традиционным союзником США, Великобритания в принципе может полагаться на геополитический вес Америки и влиять на политику континентальной Европы через Вашингтон.

В силу неистребимого пристрастия новой русской элиты к британской недвижимости, финансовому рынку и частным школам Лондон обладает своим собственным набором средств воздействия на Москву. Более того, по ряду признаков (в частности, вступлению в силу акта о необъясненных доходах, по которому уже ведется первое судопроизводство, или проблемам с визой для Романа Абрамовича) можно предположить, что эти инструменты будут использованы.

Великобритания гораздо меньше, чем некоторые другие европейские страны, зависит от поставок российского газа - по оценкам аналитиков, доля России в британском газовом импорте составляет менее полутора процентов.

Нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно подчеркивала, что выход из ЕС не скажется на принципах британской внешней политики и не означает стремления к изоляционизму.

Однако экономический вес Великобритании и остальных 27 членов Евросоюза все же изрядно разнится.

Совокупно Евросоюз - крупнейший торговый партнер России, а отдельно Великобритания не входит даже в первую десятку (по данным Росстата, в январе 2018 года внешнеторговый оборот России с ЕС составил 21 с половиной миллиард долларов, из них на Великобританию пришлось чуть больше миллиарда).

"Чем в большей степени Россия будет уважать международное право, тем лучше у нас будут складываться отношения, - говорит замминистра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий. - Чем дольше будет продолжаться пренебрежение к международному праву, как это происходит в настоящий момент в Грузии, в Украине, в других регионах, тем в большей степени эти отношения будут осложняться".

Иначе говоря, если инциденты, подобные Керченскому проливу, будут повторяться, ни о каком смягчении санкций речи идти не может.

Пресса Британии: мир готов перессориться из-за российского газа

Лондон призвал ЕС ужесточить санкции в отношении России. Услышат ли его в Брюсселе?

Зависимость от российского газа продолжает оставаться значительным фактором в европейской политике по отношению к Москве. Более того, как замечает Марк Пиерини из Европейского Центра Карнеги, Москве удалось разрешить отдельные споры с ЕС (включая антимонопольное расследование деятельности "Газпрома" и российскую жалобу в ВТО), сигнализируя таким образом победу коммерческих интересов обеих сторон, несмотря на неблагоприятный политический климат.

"Понадобилась не позиция Великобритании и не дело Скрипаля, - замечает Аркадий Мошес. - В том, что мы имеем даже те санкции, которые есть, - это результат гибели нескольких сотен европейцев в небе над Украиной. Если бы не было малайзийского "боинга", уровень санкций соответствовал бы послекрымскому".

Легче не станет

Однако ожидать ослабления санкционного давления на Россию в ближайшее время, видимо, не приходится.

Москва не устает демонстрировать остальному миру, что готова на дальнейшую конфронтацию. Очевидно, что ни в Сирии, ни в Донбассе, не говоря уже о Крыме, Кремль не готов идти на уступки.

В этих условиях европейские санкции никуда не денутся, даже если отдельные страны ЕС и не готовы к их усилению. Отсутствие голоса Великобритании в хоре европейских политиков в этом смысле ничего не решает.

Более того, надо помнить, что наибольшую опасность российской экономике представляют не европейские, а американские санкции. А в Вашингтоне, в отличие от Брюсселя, настроены весьма решительно. Более того, смена президента никак не скажется на существующих механизмах американского давления: они закреплены в законодательных актах и отменить их президентским указом не получится.

Да и следующий президент США может оказаться в этом смысле ничуть не лучше предыдущего. Вспомним, как в Государственной думе РФ депутаты аплодировали избранию Дональда Трампа. Сколько из них сегодня разделяет этот восторг?


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