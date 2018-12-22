На выезде из Минска затор

На выезде из Минска затор3
- 22.12.2018, 16:27
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Участником массовой аварии стал и грузовик с бронетехникой.
«На дзержинской трассе возле первой заправки трудно проехать — массовое ДТП, — пишет пользователь форума onliner.by kostik4kg. — Вроде повреждения не сильные, но машины сильно разбросаны по полосам». Судя по фото с места происшествия, в результате нескольких столкновений перекрытыми оказались два левых ряда из трех.
Пробка образовалась в том числе и из-за ограждения — побитые машины можно было объехать только по одной полосе. Еще один фактор — участником стал крупногабаритный транспорт. Речь о военном тягаче, перевозившем на прицепе гусеничную бронетехнику. Очевицы говорят, что участниками аварий стали более четырех автомобилей.
По состоянию на 14:30 участники ДТП находились на обочине.