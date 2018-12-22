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В Верховную Раду Украины внесли проект предложения президента объявить РФ войну

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  • 22.12.2018, 16:39
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Теперь документ направлен на рассмотрение комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

21 декабря в Верховной Раде зарегистрировали проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко об объявлении войны, разрыве дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Россией. Документ опубликован на сайте Рады под №9442, пишет gordonua.com.

Инициатором проекта является внефракционный народный депутат Виталий Куприй.

"Целью предложенного проекта постановления является осуществление политического давления на президента Украины с целью выполнения последним своих конституционных обязанностей по обороне нашей страны и ее защиты от иностранного оккупанта – Российской Федерации", – сказано в пояснительной записке.

В числе предложений, которые предусматривает проект, – обратиться к международному сообществу с требованием применить к России гуманитарное право для освобождения украинских моряков и запрета прохождения военных кораблей РФ через Босфор и Дарданеллы; отсоединить энергосистему Украины от российской, а также "принять меры для уголовного преследования коллаборационистов страны-агрессора, в частности Виктора Медведчука и других агентов российских спецслужб, которые представляют угрозу для национальной безопасности Украины".

Документ направлен на рассмотрение комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В Украине ввели военное положение с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года в 10 областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Решение принято после того, как 25 ноября возле Керченского пролива Россия захватила украинские военные катера и буксир, а также 24 украинских военнослужащих. Трое из них ранены, всех моряков перевезли в московские СИЗО.


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