Какие авто выгоднее всего пригонять сейчас из Европы в Беларусь 1 22.12.2018, 16:47

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Источник: abw.by

«Проходные» модели из Европы.

Месяц назад СМИ писали об автомобилях, которые станут проходными в 2019 году. Введение с 1 января требования оснащать ввозимые авто устройством экстренного вызова аварийных служб, а также ожидание снижения цен на автомобили, которые только в следующем году перейдут в категорию "от 3 до 5 лет", вынуждает некоторых водителей задуматься о покупке авто в ближайшее время. В материале abw.by речь пойдет как раз о моделях, которые пригоняют из Европы сейчас.

Популярностью, как и ожидалось, пользуются в основном модели с двигателями объемом не более 1,5 литра.

Например, трехлетний FIAT 500L, который выставлен на продажу в объявлениях на нашем сайте. Автомобиль с пробегом 103.000 км и литровым двигателем.

Источник: abw.by

Источник: abw.by

Автор объявления пишет, что машина пригнана из Европы, в "родной" краске. "Отличное техническое состояние, не требует вложений. Установлено заводом-изготовителем газовое оборудование (метан), очень экономичный автомобиль".

За FIAT 2015 г.в. просят 10.950 долларов. Совсем недавно наш журналист Юрий Гладчук проводил тест-драйв FIAT 500L на метане. Прочитать об этом можно тут.

Чуть дороже обойдется Ford C-Max 2015 года.

Источник: abw.by

Пробег у авто - 104.000 км, дизельный двигатель имеет объем 1,5 л.

Источник: abw.by

Машина, к слову, продается с площадки автосалона.

"Автомобиль из Европы 03.12.2018. Один владелец, отличное состояние, два ключа, отличная комплектация. Тканевый салон, литые диски R16, зимняя резина".

В комплектацию входят: обогрев руля, бортовой компьютер, иммобилайзер, электростеклоподъемники, электрозеркала, обогрев сидений, парковочный ассистент, система Старт/Стоп, обогрев руля, навигация, мультимедийная система с монитором. Цена на авто, указанная на сайте, - 14.450 долларов.

Перейдем к "французам". За 9850 долларов продается Renault Clio 2015 года выпуска.

Источник: abw.by

Машину привезли в Беларусь в октябре 2018-го.

Источник: abw.by

Продавец указывает, что расход Clio с мотором 1.5 dCi составляет до 5 л по городу, по трассе - 4 л. Это, конечно, не сравнится с Renault Clio 2002 года, владелец которого утверждал, что его автомобиль способен уложиться в 2,5 л/100 км, но тоже очень экономично.

"Спорим, уложусь в два с половиной литра на "сотню"!" Проверяем в реальных условиях экономичность дизельного Renault Clio с 1.5 dCi

"Отличное состояние, все исправно работает, хорошая резина. Диодные ходовые огни, блютуз, громкая связь, хэндзфри, круиз".

За 11.850 долларов на продажу выставлен Renault Laguna. Машине, как и всем предыдущим, в 2019 году "стукнет" 4 года.

Источник: abw.by

В объявлении указано, что автомобиль с пробегом по Европе 139.000 км, без пробега по Республике Беларусь. "Механика", дизель объемом 1,5 л.

Источник: abw.by

"Отличная комплектация, все стекла "родные", "родной" пробег. Есть полный сервис, идеальный салон. По кузову, ходовой и т.д. нюансов нет. Торг возле авто".

В объявлениях на сайте можно также найти европейский Renault Captur.

Источник: abw.by

Машина оснащена литровым бензиновым мотором, 2014 г.в., пробег 108.000 км.

Источник: abw.by

Источник: abw.by

"Хорошая комплектация, бесключевой доступ, навигация, полностью обслужен, не требует вложений, все сервисные документы, состояние нового авто". За все эти опции придется отдать 12.600 долларов.

Из немецких автомобилей пользуются популярностью Opel Corsa. Одно такое авто выставлено на продажу за 8200 долларов.

Источник: abw.by

2014 год, пробег 103.000 км, "механике", 1,3-литровый мотор CDTI.

Источник: abw.by

"Шустрая и экономичная машина. Не требует вложений. Только из Европы, торг уместен".

Двигаемся далее. Под критерий "авто с двигателем объемом до 1,5 л" можно найти Volkswagen Passat 2015 г.в.

Машину пригнали в Беларусь в марте 2018-го, пробег 155.000 км. Автомобиль оснащен 4-цилиндровым TSI объемом 1,4 л.

Источник: abw.by

"Авто от европейского официального дилера. Вложений не требует, отличное состояние, реальный пробег, есть все сервисные документы, 2015 год по техпаспорту. Парктроники перед-зад, компьютер, мультируль с управлением медиа и "круизом", сенсорный экран, USB, AUX, Bluetooth, громкая связь, распознавание усталости водителя, Старт/Стоп, Auto-Hold, полный электропакет, литые диски, новая летняя резина + зимний комплект, ГРМ уже ремень, мотор и коробка усовершенствованной модификации".

Источник: abw.by

В объявлении также указано, что расход Volkswagen Passat в городе составляет 8 л, по трассе - до 6 л. Цена вопроса - 15.300 долларов.

Несмотря на то что на автомобили с моторами больше 1,5 л ставки таможенной пошлины выше, такие авто тоже пользуются спросом.

Популярным для пригона является Citroёn C5. Один из таких можно найти в продаже на нашем сайте.

Машина 2014 года пригнана из Бельгии. Дизельный 1,6-литровый мотор, пробег 119.000 км.

Источник: abw.by

"Поменял масло, фильтры, ремень ГРМ. Пройден техосмотр до 2020 года. Все работает, имеется сервисная книжка. Пробег оригинальный. Состояние идеальнейшее".

Источник: abw.by

Стоимость автомобиля в объявлении - 13.750 долларов.

Еще один автомобиль с мотором свыше 1,5 л - Skoda Superb 2015 г.в.

Авто укомплектовано 1,6-литровым дизелем, пробег 138.000 км.

Источник: abw.by

"Авто 1 неделя из Европы. Находится в Минске! Дата выпуска - 30.11.2015, по букве VIN 2016 год! Все таможенные платежи уплачены. Без аварий! Все стекла заводские, включая лобовое. Идеальное состояние! Все сервисные документы и бриф в наличии! Два ключа. Комплектация Ambition Plus".

Источник: abw.by

Мнение эксперта

Андрей (имя изменено по просьбе собеседника - прим.ред) более 10 лет занимается поставками подержанных автомобилей с разных рынков. Вот что думает эксперт о машинах из Европы.

"В данный момент мы не занимаемся "европейским" направлением, причина проста - для нас это более хлопотное и менее маржинальное направление, нежели другие. Чтобы сделать бизнес на машинах из Европы, нужно покупать их с большими пробегами, когда они там значительно падают в цене. А после пригона - мотать одометр. Ну кто у меня купит "честную", к примеру, 4-годовалую машину с пробегом 300 тысяч км? Никто. Сервисная книжка из Литвы стоит 10-15 евро, оттиск печати любого дилера можно без проблем сделать в России (у нас за это "уголовка", правоохранительные органы куда более бдительные в этом плане, поэтому белорусы таким редко занимаются). Отмотал пробег, заполнил книжку как тебе надо - и на продажу.

Ожидаемо, что абсолютное большинство машин из Европы с моторами объемом 1,5 л. В основном с французским дизелем dCi. Хотя есть перегонщики, которые до сих пор "сидят" на каких-то специфических моделях с "непроходными" моторами: минивенах, спортседанах и т.д. Я их называю "последними из могикан".

Резюме

Разумеется, в базе объявлений полно и других актуальных в плане пригона моделей. Те же Renault Megane, Scenic, Nissan Qashqai, Toyota Auris, Dacia Lodgy, Volkswagen Tiguan и т.д. И есть ощущение, что большинство из этих моделей еще надолго останутся привлекательными для пригона из Европы.

А там глядишь и АЭС достроим, и пошлины на ввоз электромобилей уберем, и писать начнем уже о совсем других проблемах.