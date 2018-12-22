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Спектакль Путина

  • Виталий Портников, espreso.tv
  • 22.12.2018, 16:59
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Политическая ситуация в России подозрительно напоминает начало 50-х годов.

Отвратительный пропагандистский спектакль, который в Кремле пытаются выдать за пресс-конференцию главы режима, и на это раз не обошёлся без Украины.

За несколько часов общения с журналистами Путин повторил все основные пропагандистские стереотипы и клише, которыми так богата лживая кремлевская пропаганда - и про провокацию в Керченском заливе, и про церковь "Стамбульского прихода", и про "русофобов" в украинской власти.

Впрочем, русофобы - они у Путина везде. Любую адекватную реакцию на агрессивную, человеконенавистническую политику Кремля этот потерявший чувство реальности бывший чекист иначе как "русофобией" не называет. И в этом - весь Путин, лживый и упрямый.

Зрители пресс-конференции могли убедиться, что весь дурно пахнущий пропагандистский поток, который струится из Кремля в уши российских жителей и других поклонников всевозможных киселевых и соловьевых придумывается и осмысливается лично Путиным - и уже затем озвучивается его придворными лжецами.

И в этом смысле политическая ситуация в России подозрительно напоминает начало 50-х годов, когда конфронтация с Западом, корейская война были порождением личного безумия Сталина. И как только вождь умер, его соратники немедленно отказались от наиболее опасных для самого режима, наиболее бессмысленных намерений Сталина.

Россия и мир сегодня - заложники мрачного сознания Путина, всего того кошмара, который нашёл политическое убежище в голове стареющего правителя. Не будет Путина - и его наследники откажутся от большей части его сомнительных "достижений". От Крыма, от Донбасса, от нападок на Украину, от ядерных угроз в адрес Запада.

Путин, как и Сталин - не человек, а ходячая бомба.

Виталий Портников, espreso.tv


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