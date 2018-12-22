Фотофакт: Банкомат выдал белоруске старые деньги 22.12.2018, 17:08

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Фото: onliner.by

Где он их взял?

Тему рождественских чудес вчера мощно развил скромный кобринский банкомат. Местная жительница Екатерина пыталась снять 100 рублей и едва в обморок не упала, когда наружу полезли купюры старого образца. Onliner.by не сразу удалось поверить в ее рассказ. Но, похоже, вчера этот банкомат пошутил не только над Екатериной.

Женщина до сих пор волнуется, рассказывая эту невероятную былину:

— Нам перечислили аванс. В райисполкоме есть банкомат, там как раз очереди не было, вот я и пошла туда. Как обычно, вставила карточку, набрала сначала сумму 115 рублей. Он пишет, что есть купюры только по 20 рублей. Ну ладно, я набрала 100 и вижу: начинают выползать эти 20-рублевки! Старые!.. У меня истерика, поворачиваюсь к мужчине, что за мной стоял, спрашиваю: «Что это?!» Он видит мое белое лицо, начинает успокаивать. Я уже начинаю думать, что это розыгрыш какой-то. Смотрю чек — а там так и написано: получила 100 рублей. Ну, думаю, и кто ж мне поверит?.. Попросила этого человека сходить со мной в банк, подтвердить. Приходим — а там уже другой клиент с работницей общается, с хохотом рассказывает, как банкомат ему старые деньги выдал, вроде 60 рублей там было. А мне-то не смешно! Перед праздниками без денег остаться... Это сколько, одну копейку по-новому мне выдали?

Фото: onliner.by

Потом специалисты агрегат отключили. Но деньги с карточки списались, на этот момент Екатерине так и не удалось их вернуть. Говорит, в банке сами пока не понимают, что делать: 100 рублей-то выданы, как ни крути. Велели написать пока заявление. Женщина теперь ждет решения.

И все же, как это могло произойти физически?

— Из разговоров я поняла, что этот банкомат тестировали с использованием старых купюр. И каким-то образом то ли перепутали кассеты, то ли забыли там эти деньги, — рассказала Екатерина.

«Беларусбанк» подтвердил факт: «21 декабря 2018 года в процессе тестирования банкомата в Кобрине представителем подрядной организации ООО „БайТехСервис“ произошел сбой. В результате двум клиентам из тестовой кассеты были выданы купюры старого образца. Данные денежные знаки используются для проведения регламентных работ. При обращении клиентов в филиал №113 банка в тот же день незамедлительно были приняты необходимые меры для возврата денежных средств заявителям. Приносим извинения за неудобства, причиненные не по вине банка. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество с нашими клиентами».