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От KFC до фиолетового риса: что едят на Рождество в 13 разных странах мира

  • 22.12.2018, 17:12

Мир велик и разнообразен и традиционные рождественские блюда кардинально отличаются в разных его точках.

Что-то из этого нам близко и понятно, а что-то вызывает неподдельное изумление, пишет delfi.lv

Франция: индейка с каштанами

Дня Благодарения во Франции нет, поэтому индейку там поедают аккурат месяц спустя — на Рождество. И не просто индейку, а индейку фаршированную каштанами. На столе также обычно бывают устрицы и фуагра.

Венесуэла: халлака

Традиционное латиноамериканское блюдо халлака (hallaca) делают из говядины, курятины, свинины или морепродуктов, смешивая мясо с изюмом и оливками, запекая в кукурузном тесте и оборачивая в изящные съедобные листья банана. Подается с pan jamón, хлебом с ветчиной.

Финляндия: острый морковный горшочек

Финляндия, как и Скандинавия в целом, любят горшочки, а на Рождество на столе чаще всего бывает морковная версия, запеченная с яйцами и рисом до хрустящей корочки.

Греция: авголемоно

Суп из курицы в лимонно-яичном соусе подают в Греции на каждом углу, а на Рождество это одно из центральных блюд, которое подают с телятиной или свиной и пахлавой на десерт.

Пуэрто-Рико: кокито

Кокито (Coquito) – это ничто иное как гоголь-моголь из рома, кокосового молока, сгущенки, желтка яйца, ванили, корицы и мускатного ореха. Звучит вкусно, говорят, что и на вкус тоже вкусно.

Германия: штоллен

Кекс с изюмом и орехами популярен во всех немецкоговорящих странах. Настолько, что в Дрездене даже проходит особый тематический фестиваль — вот уже пять веков подряд.

Индия: Dukra Maas

В Индии тоже есть католики, хоть их и мало. На Рождество они украшают свой стол и потчуют родных и близких этим блюдом из очень острой свинины. Подается с рисовыми лепешками на пару.

Филиппины: путо бумбонг

Фиолетовый рис своим цветом обязан батату или сладкому картофелю. Его готовят на пару в бамбуковой трубке и подают с маслом, сахаром и кокосом. Все это очень-очень сладкое и потому является, конечно же, всего лишь десертом.

Швеция: тефтели

Кто читал про Карлсона и заглядывал в Ikea, того тефтелями не удивишь. Как правило, это лишь одно из традиционных блюд на столе — другие: маринованная рыба и холодное постное мясо. Подаются с разнообразными соусами или даже брусничным вареньем.

Япония: KFC

В Японии католическое Рождество — праздник сродни китайскому Новому году у нас, то есть лишний повод для веселья и развлечений. Одним из таких аттракционов является традиционный рождественский ужин в ресторанах быстрого обслуживания KFC, благодаря которым Япония познакомилась с некогда экзотичной для страны курятиной.

Мексика: соленая рыба лабардан

Это, конечно, все испанское влияние. Готовится рыба с помидорами, чесноком, луком, оливками, петрушкой и изюмом.

Бразилия: сладкие гренки

Хлеб вымачивается в молоке и яйце, круто зажаривается и посыпается сахаром с корицей. Ну, не вам рассказывать, что такое гренки. В Бразилии их делают на утро Рождества на завтрак.

Канада: мясной пирог

Мясной пирог (tourtière) готовится в Канаде из свинины, картофеля и лука. Обычно это не основное блюдо, а "гарнир" для фаршированной индейки с клюквенным соусом. Многовато калорий? Разумеется! Но именно для этого и существует традиция начинать новую жизнь с нового года!


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