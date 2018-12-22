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Жители Богушевска отстояли местную больницу

  • 22.12.2018, 17:28
Фото: svaboda.org

Сельчане добились своего стихийными митингами.

На Витебщине в городском поселке Богушевск еще в октябре местные власти выступили с инициативой или переделать местную больницу или на дневной стационар, или вообще закрыть. Сельчане, которых такие перспективы не удовлетворили, устроили стихийные митинги и добились своего, передает «Белсат».

Жители селения опасались, что не смогут получить всех медицинских услуг и им придется ездить за 35 километров в райцентр. Местные власти обещали, что из городка будет курсировать дополнительный автобус. Но жители Богушевске продолжали протест.

С помощью представителя БХК Василия Береснева написали жалобы в ряд инстанций – от Витебского облисполкома до Министерства здравоохранения и aдминистрации Лукашенко.

Ответ на коллективные письма протеста они получили лично – в Богушевск приехала комиссия, которая постановила: больницу и поликлинику в поселке надо оставить. Единственное, что изменится – это статус больницы: раньше она называлась районной, а станет участковой.


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