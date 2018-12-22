закрыть
22 декабря 2018, суббота, 20:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

БНК: Бюджет страны может выиграть от сокращения многотысячной армии чиновников и милиционеров

6
  • 22.12.2018, 17:51
  • 2,718

«Тунеядский» декрет должен быть отменен.

Об этом говорится в заявлении Рады Белорусского Национального Конгресса.

Текст документа приводит сайт bnknews.org:

«Очередная попытка власти ввести дополнительные поборы с безработных убедительно свидетельствует про антинародную суть правящего режима. Вину за провальную экономическую политику, которая и привела к безработице, режим хочет переложить на плечи самих безработных.

Требуем отмены незаконного "тунеядского" декрета, незаконных поборов! Гораздо более копейки от безработных бюджет страны может получить от сокращения многотысячной армии чиновников и "правоохранителей", первые из которых только и делают, что воруют и берут взятки, а другие охраняют их вместе с их дворцами и лимузинами от народного гнева.

Рада БНК предупреждает: если антинародный "тунеядский" декрет будет введен в действие, мы призовем людей к действующей защите их конституционных прав. Мы будем действовать решительно, исходя из того, что незаконные декреты, незаконные поборы - преступление власти, направленное против народа».


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип