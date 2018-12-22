БНК: Бюджет страны может выиграть от сокращения многотысячной армии чиновников и милиционеров 6 22.12.2018, 17:51

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«Тунеядский» декрет должен быть отменен.

Об этом говорится в заявлении Рады Белорусского Национального Конгресса.

Текст документа приводит сайт bnknews.org:

«Очередная попытка власти ввести дополнительные поборы с безработных убедительно свидетельствует про антинародную суть правящего режима. Вину за провальную экономическую политику, которая и привела к безработице, режим хочет переложить на плечи самих безработных.

Требуем отмены незаконного "тунеядского" декрета, незаконных поборов! Гораздо более копейки от безработных бюджет страны может получить от сокращения многотысячной армии чиновников и "правоохранителей", первые из которых только и делают, что воруют и берут взятки, а другие охраняют их вместе с их дворцами и лимузинами от народного гнева.

Рада БНК предупреждает: если антинародный "тунеядский" декрет будет введен в действие, мы призовем людей к действующей защите их конституционных прав. Мы будем действовать решительно, исходя из того, что незаконные декреты, незаконные поборы - преступление власти, направленное против народа».