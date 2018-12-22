Арямнов занял первое место на лицензионном турнире к Олимпиаде-2020 2 22.12.2018, 18:00

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Андрей Арямнов

Белорусский штангист намерен стать двукратным олимпийским чемпионом.

Белорусский штангист Андрей Арямнов занял первое место на Открытом кубке Катара в Дохе. Турнир является лицензионным к Олимпиаде-2020 в Токио, пишет tut.by.

В весовой категории до 109 кг Андрей Арямнов в сумме двоеборья показал результат 401 кг (183 — в рывке, 218 — в толчке). Эта сумма на 9 кг выше, чем его результат на ноябрьском чемпионате мира в Ашхабаде — 392 (182+210), где он занял 9-е место.

Чемпион мира - 2018 в Ашхабаде набрал сумму 435 кг, серебряный призер — 419, бронзовый — 403.

На Олимпиаде 2008 года в Пекине, где Арямнов завоевал золото, установив сразу три мировых рекорда, он выступал в более легкой весовой категории до 105 кг, но при этом показал результат выше, чем у нынешнего чемпиона мира в весе до 109 кг. Тогда Андрей набрал сумму 436 кг (200+236).

Сегодняшний результат Арямнова уступает его собственному золотому олимпийскому 35 кг.

Отметим, что по решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Олимпиаде 2020 года квоты России, Беларуси, Азербайджана, Армении и Казахстана как стран с большим количеством антидопинговых нарушений будут снижены всего до 2 спортсменов. Поэтому тренерскому штабу после завершения всех отборочных стартов предстоит нелегкая задача — отобрать из всех кандидатов, которые будут претендентами на награды, только двоих.

ЧМ-2018 в Ашхабаде был для Арямнова первым международным стартом после того, как он объявил о завершении карьеры в 2016 году, но недавно решил вернуться на помост.

Предыдущим его международным стартом стал чемпионат Европы в 2014 году, где он завоевал бронзу.

Арямнов — единственный из белорусских штангистов, кто не был лишен медали после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов.

На Открытом кубке Катара третье место в категории до 96 кг занял сегодня белорус Евгений Тихонцов — 381 кг (170+211), а вице-чемпион Олимпиады-2016 Вадим Стрельцов стал здесь четвертым — 365 кг (165+200). Их опередили Хассун Фарес (Катар) — 397 кг (172+225) и Тян Фу Сянь (Китай) — 382 кг (170+212).

Белорус Вадим Лихорад накануне стал победителем Кубка Катара в весе до 73 кг.