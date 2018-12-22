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«Транспортный коллапс бывает и без транспорта»

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  • 22.12.2018, 18:23
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ФОто: EX-PRESS.BY

В Жодино городские автобусы не ходят из принципа.

Пояснить в жодинском автопарке №18, что в последнее время происходит с общественным транспортом в городе, ex-press.by отказались.

В марте этого года журналисты писали о проблемах с городским транспортом в Жодино. С тех пор в жодинском автопарке сменился директор, здесь объявили о создании сервисного центра МАЗ. Казалось, жизнь налаживается. Но наступила зима, и проблемы вернулись.

Сегодня жительница улицы Советской в Жодино Тамара Г. Рассказала:

— Вчера, 20 декабря, вышла на остановку на улице Советской, ждала автобус №7, время отправления в 14.10, собиралась ехать в больницу — навестить знакомую. Не пришел автобус, пришлось вернуться домой. Люди рассказывают страшные вещи, как автобусы ломаются на ходу, и жодинцам приходится брать такси. Сегодня, прежде чем идти, позвонила я в диспетчерскую службу. Мне молодой человек отвечает: «Вчера у нас был «гейм овер» (с англ. «конец игры», в компьютерной игровой терминологии, — прим. Тамары Г. ), вчера было тяжело. Сегодня уже автобусы есть. Только автобуса №7 не будет на 13.05, 14.55, 16.55, 17.55».

В популярном жодинском паблике «Жодино Онлайн» горожане также обсуждают работу жодинского автопарка: «Вчера не было автобуса №6, дозвонились на автобазу. Ответили: "Раз вы звоните и жалуетесь, то завтра, то есть сегодня, ПРИНЦИПИАЛЬНО автобуса не будет!" Сдержали слово, ни №6, ни №8 НЕ БЫЛО!! Молодцы, хоть что-то выполняют!!»

Журналисты позвонили в жодинский автопарк №18. Пояснять, что происходит с общественным транспортом в городе, нам отказались: «Мы делаем все, чтобы исправить ситуацию».

«У них сейчас все силы направлены не на городские автобусы, а на сервисный центр МАЗ»

Зато на автобусной остановке на улице Советской жители Жодино были более разговорчивы:

— Внуки мои ехали из бассейна, ждали автобус 40 минут, его не было. Ноги промерзли, сами простыли, — рассказала женщина, представившаяся Татьяной Алексеевной.

— Работаю в музыкальной школе, выхожу на автобус, но всегда имею деньги на такси. Теперь, прежде чем выйти, звоню в диспетчерскую, чтобы узнать, будет ли автобус, — присоединяется к разговору еще одна женщина.

— Работаю в Минске, сажусь в автобус на 6.50 от военной части, чтобы успеть на поезд в 7.13. Сегодня автобус не пришел, пришлось звонить и договариваться об отгуле. Есть у меня знакомый сотрудник автопарка, рассказал, что у них сейчас все силы направлены не на городские автобусы, а на сервисный центр МАЗ, который обслуживает Минскую область, — говорит Михаил, сотрудник строительной компании в Минске.

— Мой муж работает в Смолевичах, последние дни опаздывает на работу. Если его уволят, будем подавать в суд, давно пора, — комментирует ситуацию еще одна женщина.

— Сегодня вышел на автобус №5, на 9.25, — в такое время раньше можно было свободно ехать. Оказалось, что перед этим не было автобуса, и наша «пятерка» была переполнена. Я вот думаю, когда сменили директора жодинского автопарка, нам преподносили, что теперь все изменится, что дело в плохом руководстве. И что теперь? Может дело в других обстоятельствах? — размышляет Иван Петрович.

— Транспортный коллапс бывает и без транспорта. А самое страшное, что оповестить жителей, что каких-то автобусов не будет, никто даже не думает. Разве трудно распечатать измененное расписание, поручить кому-то проехать по городу и расклеить на остановках? У нас всего шесть маршрутов, многие идут по одним и тем же остановкам. Неужели нельзя поместить изменения расписания в каких-то социальных сетях? На сайте исполкома? — с возмущением высказывается еще одна жительница Советской.

Разговор с жодинцами, ожидающих городской транспорт, длился минут 40 минут, за это время ни одного автобуса на улице Советской не было...


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