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Белорусы - в «десятке» по видам на жительство в Украине

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  • 22.12.2018, 18:41
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Фото: АиФ-Украина

Почему из Беларуси едут жить в Украину, которая воюет?

Сколько белорусов имеют вид на жительство в Украине? «Радыё Свабода» собрала сведения.

Между Беларусью и Украиной исторически существуют сильные связи - экономические, культурные и человеческие. Этим обусловлены и традиционные течения миграции - украинцев в Беларусь и белорусов в Украину.

Белорусы - в «десятке» по видам на жительство в Украине

В Украине на постоянной основе проживают 275 030 иностранных граждан, еще 92 608 - имеют право на временное проживание.

По данным Государственной миграционной службы Украины, вид на постоянное жительство имеют 9029 граждан Беларуси. Согласно украинскому законодательству на такой документ имеют право иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины в советские времена или иммигрировали в Украину.

Еще 2314 белорусов проживают в Украине временно. Согласно законодательству вид на временное жительство выдается только на один год при наличии соответствующих оснований - приглашение на работу, создание семьи, участие в уставном капитале коммерческой организации (не менее 100 тысяч евро), обучение, участие в международных и региональных или местных программах, а также контракт с Вооруженными силами Украины. За таким документом должны обращаться и журналисты, кого направляют в Украину работать собственным корреспондентом иностранного средства массовой информации.

По количеству выданных в Украине удостоверений на жительство - и постоянного, и временного - белорусы не лидеры, но в «десятку» входят уверенно.

По количеству иностранцев, постоянно проживающими в Украине, на первом месте - граждане России (152 162 лица). Следующие места, с большим отрывом от россиян, занимают Молдова (более 18 тысяч), Армения и Грузия (по 12 тысяч).

Среди тех иностранцев, кто временно проживает в Украине, впереди - Индия (10 938), Россия (9084), Марокко (5605), Турция (5497), Азербайджан (5148) и Египет (3015).

«Белорусы едут в Украину за свободой»

«Почему белорусы едут в Украину? Как бы это ни пафосно не звучало - за свободой», - говорит один белорус. Он отказался от публикации его фамилии, так как уже долгое время живет в Украине нелегально - не смог получить удостоверение на право жительства, потому что не имел оснований. Но сейчас раздумывает над сменой гражданства.

Еще несколько граждан Беларуси, которые после участия в Евромайдане в 2013-2014 годах получили удостоверение на право временного проживания как участники волонтерской движения.

«Пока что в Украине свобод больше, чем в Беларуси. Возможно, поэтому и едут. Вероятно, в Украине и проще зарегистрироваться или получить свидетельство на право жительства, чем в других странах. Но белорусы едут и в Польшу, и в Чехию... Украина привлекает тем, что здесь нет языкового барьера, больше возможностей. И по духу белорусы и украинцы близки. Мы похожи, хотя и разные», - говорит представитель Белорусского центра в Украине «Сябры» Галина Сорочик.


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