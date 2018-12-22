Что приготовить на Рождество: Топ-5 рецептов от шеф-повара 22.12.2018, 18:46

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Евгений Клопотенко

Фото: пресс-служба

Лучшие рецепты к праздничному столу.

"Только недавно в нашей стране официально начали праздновать католическое Рождество и вот, когда 25 декабря уже не за горами, стоит задуматься, что же такого вкусного приготовить на праздничный стол. Тем более, что особых традиций, которые относятся к этому празднику, в Украине пока еще не существует. Поэтому давайте создавать вместе свои собственные новые кулинарные традиции.

Начнем с основного блюда – индейки. Вы, наверное, в курсе, что на День благодарения в Америке съедаются миллионы тонн индеек. Мне кажется, в этом что-то есть. Мясо индейки, запеченное в духовке с сухофруктами, получается невероятно нежным и божественным по вкусу", – рассказывает «Сегодня» известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Как приготовить индейку с сухофруктами

Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

Индюшиная грудка (с кожицей) – 1 шт.

Корица – по вкусу.

Курага – по вкусу.

Сушеный инжир – по вкусу.

Белое вино – по вкусу.

Оливковое масло – по вкусу.

Барбарис – по вкусу.

Соль, перец – по вкусу

Для клюквенного соуса:

Клюква (замороженная) – 200 г

Сахар – по вкусу

Мед – по вкусу

Рецепт приготовления:

Мелко нарезаем курагу и сушеный инжир (сухофруктов должно быть столько, чтобы они смогли обильно покрыть индюшиную грудку).

Смешиваем сухофрукты с корицей, солью, белым вином, черным перцем, барбарисом и оливковым маслом.

Натираем нашей смесью мясо. Мясо должно быть густо покрыто сухофруктами и пряностями.

Индейку запечатываем в фольге и запекаем при 180°С до готовности, приблизительно 20-25 минут. Когда мясо будет наполовину готово, раскрываем фольгу.

Готовим клюквенный соус. Клюкву заливаем горячей водой, чтобы она разморозилась. Когда ягоды разморозятся, перетираем их через сито и ставим на огонь.

Как только клюква нагреется – добавляем сахар и мед. Выпариваем на медленном огне, пока соус не загустеет.

Подаем индейку вместе с клюквенным соусом.

Гарниром к индейке прекрасно послужит картофельный гратен. Просто, нежно и невероятно вкусно!

Как приготовить картофельный гратен

Фото: klopotenko.com

Гратен "Дофинуа"

Ингредиенты:

Картофель – 800 г

Сливки – 200 мл (10-15 % жирности)

Лавровый лист – 2 шт.

Мускатный орех (молотый) – 1 щепотка

Чеснок – 2 зубчика

Пармезан (или грюйер) – 80 г

Соль и перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Духовку разогрейте до 160 градусов. Картофель почистите, помойте и нарежьте тонкими дольками ножом или при помощи мандолины.

Нарезанный картофель выложите в широкую кастрюлю или сотейник, залейте сливками, добавьте соль, перец, измельченный чеснок и лавровый лист. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 5 минут.

Лавровый лист извлеките. Переложите картофель со сливками в форму для запекания и посыпьте сверху тертым пармезаном. Запекайте в духовке в течение 60 минут.

За 10 минут до конца приготовления увеличьте температуру до 200 градусов, чтобы образовалась румяная корочка.

Дополняем наше меню салатом со шпинатом и грибами.

"Листья шпината – отличная основа для любого салата. Я очень люблю сочетать шпинат с различными овощами и фруктами. В этот раз я хочу предложить вам удивительно вкусный салат со шпинатом и грибами с добавлением карамелизированного лука, обжаренного бекона и сыра дорблю. На первый взгляд это сочетание вам покажется немного безумным, но поверьте, это удивительно вкусно", – говорит Евгений Клопотенко.

Салат со шпинатом и грибами

Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

Листья шпината – 200 г

Лук (небольшой) – 2 шт.

Бальзамический уксус – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Сливочное масло – 20 г

Сахар – 1 ст. л.

Шампиньоны – 150 г

Сыр Дорблю – 50 г

Бекон – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук почистите, порежьте большими дольками, выложите на разогретую сковородку с оливковым маслом и обжарьте до прозрачности. Затем добавьте сахар и бальзамический уксус, уменьшите огонь до минимума и карамелизируйте лук в течение 10 минут.

Грибы помойте, нарежьте пластинами и обжарьте на сливочном масле, пока они не станут мягкими.

Бекон порежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковородке, пока он не станет золотистого цвета.

В салатнике смешайте чистые листья шпината, обжаренные грибы, бекон, карамелизированный лук и сыр дорблю, порезанный мелкими кубиками. При необходимости посолите и поперчите.

"Не представляете праздничный ужин без разнообразных бутербродов и канапе? Разнообразьте свой привычный стол – приготовьте паштет а-ля фуа-гра по моему рецепту. Не думайте, что это дорого или очень сложно. Я научу вас как приготовить это удивительное блюдо из обычных, а главное недорогих продуктов", – рекомендует шеф.

Куриный паштет а-ля фуагра

Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

Печень куриная – 400 г

Масло сливочное – 200 г

Яйцо – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Вино (белое сухое) – 100 мл

Чеснок – 2 зубчика

Мускатный орех (молотый) – 1 щепотка

Тимьян – 2 веточки

Растительное масло (для жарки) 1 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Куриную печень очистите от пленок и жира, замочите в чистой ледяной воде на несколько часов. Можете добавить кубики льда.

Лук почистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на маленьком огне с небольшим количеством растительного масла до прозрачности. Добавьте листики тимьяна, чеснок, мускатный орех и вино. Посолите и поперчите по вкусу.

Печень откиньте на дуршлаг, обдайте кипятком, дайте воде стечь. Переложите в блендер, добавьте яйца, сливочное масло и обжаренный лук. Измельчите до получения однородной массы. Не волнуйтесь, если вам покажется, что паштет очень жидкий, пока он и должен таким быть.

Разлейте паштет по чистым банкам с закруткой, поставьте банки в кастрюлю с горячей водой (ее уровень должен быть чуть ниже уровня закрутки) и отправьте в разогретую до 100 градусов духовку. Запекайте 90 минут, после чего дайте паштету остыть, закройте крышками и поставьте его в холодильник минимум на 2 часа.

"Ни один праздничный стол не считается праздничным, если на нем нет десерта. Особенно, если мы говорим о чем-то невероятно вкусном. Например, о чизкейке. Кроме того, чизкейк по моему рецепту не нужно запекать, что упрощает процесс его приготовления. Кто-то из вас скажет, что это совсем не чизкейк, но я считаю, что не обязательно делать все по писаным канонам. Главное, что смысл десерта не поменялся – это сочетание крошки печенья и сырной массы", – считает Евгений Клопотенко.

Как приготовить чизкейк в стакане

Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

Палочка бисквитного печенья Савоярди – 8-10 шт.

Сыр Маскарпоне – 125 г

Сливочное масло – 30 г

Кулинарные сливки 33% – 100 г.

Веточка розмарина – несколько

Корень имбиря (тертый) – 10 г

Цедра апельсина (четверти) – 0,25 шт.

Сахарная пудра – 2 ч.л.

Рецепт приготовления:

Бисквитное печенье трем на крупной терке, добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.

Листья розмарина обрываем со стеблей и очень мелко рубим.

Сливки взбиваем с сахарной пудрой до появления устойчивых пиков. Сыр маскарпоне перекладываем в небольшую миску и перемешиваем лопаткой или ложкой, добавляем взбитые сливки, измельченный розмарин, тертый на мелкой терке имбирь и апельсиновую цедру.

Хорошо перемешиваем и раскладываем по стаканам слоями – слой печенья, затем слой крема, второй слой печенья и верхний слой крема.

Отправляем в холодильник минимум на час. Подаем, украсив бисквитными крошками и веточкой розмарина.

"Ваше праздничное меню готово! И запомните, не обязательно искать повод для того чтобы приготовить что-то новое и необычное, создавайте поводы сами и делайте свою жизнь вкуснее!", – желает шеф.