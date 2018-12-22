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Простые россияне просто в шоке от действующей власти

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  • 22.12.2018, 18:58
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Нынешняя власть в Российской Федерации поддерживает традицию Советского союза.

СССР продуцировал войны. Сегодня российская власть продуцирует агрессию и в отношении соседних государств, и во всем мире.

Тем не менее, единственная претензия к рядовым россиянам состоит в том, что они избрали такую власть. Простые россияне осознают, что воевать с Украиной – это последнее дело.

Такими размышлениями с uaportal.com поделился генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата:

- Я, казалось бы, достаточно взрослый человек, прослуживший в Вооруженных Силах достаточно большую часть своей жизни – я ведь о российском гражданине, о русском народе ничего плохого сказать не могу.

Окромя того, что он избрал ту власть, которая обеспечила ему нищенское существование, агрессивное поведение – не только против ближних своих соседей, а и во всем мире.

Где был Союз, всегда была война. И эта традиция поддержана современным правительством Российской Федерации.

Но это осознает сам народ. Там процессы не оголтелого воинствования, а нормальной жизни ощутимо пробивают себе дорогу. Простые люди понимают, что воевать с Украиной – это последнее дело.

Я общаюсь со многими людьми, которые являются гражданами Российской Федерации. Они сами дуреют оттого, насколько власть в государстве российском неадекватная.

Когда-то я имел возможность написать мысли вслух, и я когда-то сказал:

Непутевая Русь, непутевая.

Сотни лет на авось без дорог.

Даже Петр своей хваткой суровою

Дверь в Европу поставить не смог.

Непутевая Русь хоть двуглавая,

Патология сразу видна:

Ведь не ведает левая, что задумала правая,

А в итоге страдает страна.

Россия полагала, что кто-то из США придет и завоюет ее территорию.

Никогда, никогда Соединенные Штаты Америки сюда (в Украину) не придут. И если нас сегодня поддерживают многие государства мира, то только по одной причине: мы защищаемся, мы держим оборону. И нам будут помогать ровно настолько, насколько украинский гражданин будет защищать свое государство.

Не мы пришли в Россию – Россия пришла к нам. И Россия отдаляет нас от себя, толкая в спину в сторону блока НАТО.


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