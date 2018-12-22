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На выезде из Минска на М1 пятикилометровая пробка

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  • 22.12.2018, 19:03
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Фото: onliner.by

Перевернулся лафет с «Ауди».

Читатели nn.by сообщают о пробке на выезде из Минска в сторону Бреста. Здесь произошли сразу несколько аварий, в результате на проезд пяти километров трассы Р1 приходится тратить около часа.

В частности, перевернулся лафет с «Ауди», перегородив две из трех полос.

Советуем выезжать из Минска через другие направления.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

За несколько часов до этого приблизительно на том же месте произошла авария с участием военного тягача.

Фото: onliner.by

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