На выезде из Минска на М1 пятикилометровая пробка

На выезде из Минска на М1 пятикилометровая пробка1
- 22.12.2018, 19:03
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Перевернулся лафет с «Ауди».
Читатели nn.by сообщают о пробке на выезде из Минска в сторону Бреста. Здесь произошли сразу несколько аварий, в результате на проезд пяти километров трассы Р1 приходится тратить около часа.
В частности, перевернулся лафет с «Ауди», перегородив две из трех полос.
Советуем выезжать из Минска через другие направления.
За несколько часов до этого приблизительно на том же месте произошла авария с участием военного тягача.