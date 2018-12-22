Россия перебросила в Крым больше 10 истребителей 22.12.2018, 19:26

Российские истребители приземлились на аэродроме Бельбек в районе Севастополя.

22 декабря Россия перебросила в оккупированный Крым больше десяти истребителей Су-27 и Су-30 для наращивания своей группировке на фоне конфликта с Украиной, пишет агентство Reuters (перевод — gordonua.com).

Один из очевидцев рассказал агентству, что самолеты приземлились на аэродроме Бельбек в районе Севастополя.

По информации российского информагентства ТАСС, модернизированные самолеты Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС РФ базировались на аэродроме города Крымска в Краснодарском крае.

Истребители перебазировали на аэродром Бельбек после завершения на нем работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

29 ноября 2018 года Россия разместила четвертый дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 на севере оккупированного Крыма.