Дмитрий Полиенко: Плясать под их дудку не буду 1 22.12.2018, 19:35

Дмитрий Полиенко

Бывший политзаключенный регистрируется ремесленником.

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко рассказал сайту palitviazni.info, что давление на него со стороны силовиков продолжается.

"Выписывают огромные штрафы, хотят держать под контролем, - говорит Дмитрий. - Первый раз дали штраф в размере 40 базовых величин, а на второй суд я вообще не пошел

..."

Напомним, что бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко вышел на свободу 24 октября. После этого он должен был почти ежедневно появляться в Заводском РОВД, чтобы слушать «лекции, которые касались трудоустройства».

Несколько раз парень пришел на лекции, а затем отказался это делать. В результате на активиста составлено три административных протокола по статье 23.4 КоАП («неповиновение законному требованию сотруднику милиции»).

14 декабря суд Заводского района Минска признал его виновным в нарушении статьи 23.4 КоАП («неповиновение законному требованию сотрудников милиции») и выписал штраф в размере 40 базовых величин.

Еще одно судебное заседание было назначено на 19 декабря, но Дмитрий Полиенко на него не явился.

«Не пошел на суд, потому что ожидал, что милиция сама приедет и заберет меня, как было в прошлый раз, - говорит собеседник. - Поэтому сразу предупредил, что никуда не собираюсь. После позвонил в суд, мне сообщили, что заседания по моему делу не было. Наверное, перенесли на другой срок, о чем мне пока ничего не известно. Но на лекции ходить по-прежнему не собираюсь. Плясать под их дудку не буду, а потому нашел выход из ситуации.

Уже подал документы на регистрацию ремесленником, сейчас процесс находится на завершающей стадии. Как только зарегистрируют, буду считаться трудоустроенным и не обязанным посещать никакие-то лекции в милиции. Надеюсь, что после этого ко мне будет меньше внимания со стороны силовиков".