Как разметают билеты на поезда в праздничные дни 22.12.2018, 19:37

В Вильнюс уехать можно, а вот назад — проблема.

Белорусы готовятся к новогодним праздникам и покупают билеты к родным, которые живут в других городах и странах. А кто-то просто хочет провести Рождество и Новый год в другом городе, например, в Вильнюсе. Как узнала kp.by, в ближайшие дни купить билет в столицу Литвы можно будет, а вот вернуться обратно домой - задача потяжелее.

Так, в Вильнюс 23 и 24 декабря билеты на поезд есть. А вот уехать из Вильнюса в Минск 25 декабря сложнее.

- На вечерний поезд (в 18.30 - Ред.) нет мест. Есть поезд "Калининград-Москва" в 18.58. Поезд приезжает в Минск в 0.23, - говорят в справочной службе Белорусской железной дороги.

В канун Нового года разбирают и билеты в брестском направлении.

- Из Минска до Бреста 30 декабря утром мест совсем немного, но уехать можно, - говорят в справочной службе. - Дополнительно пустили поезд на пару дней. Или в 6.12 утра уезжаете поездом "Могилев-Брест", (стоимость плацкарта 9 руб. 56 коп. - Ред.), или в 6.51 российским составом (стоимость плацкарта 14 руб. 55 коп. - Ред.).

Диспетчер обращает внимание на разницу цен: российским поездом уехать из Минска куда дороже.

- Определяйтесь, подъезжайте и покупайте, уже выбор небольшой.

А вот, например, в Москву и Киев билеты есть и 28, и 29, и 30 декабря.

В справке БЖД советуют покупать билеты сейчас, так как до Нового года времени осталось совсем немного.

В праздники пустят 180 дополнительных поездов

С 22 декабря по 12 января назначено 180 дополнительных поездов: 131 поезд в межрегиональном сообщении и 49 в международном сообщении, сообщает Белорусская железная дорога.

Так, пустят дополнительные поезда на такие международные маршруты, как Минск—Москва—Минск, Минск—Санкт-Петербург—Минск, Москва—Брест—Москва, Санкт-Петербург—Брянск, Москва—Калининград—Москва, Адлер—Калининград, Гомель—Сновск—Гомель, Минск—Вильнюс—Минск.