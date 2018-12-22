Россияне вынесли из банков еще $760 миллионов 22.12.2018, 19:41

ФОто: reuters

Российская банковская система пережила новый отток рублевых депозитов.

За месяц физлица забрали со счетов 52 миллиарда российских рублей (760 миллионов долларов), а общий объем средств, которые население хранит в банках в рублях, сократился на 0,2%, сообщил в четверг ЦБ. Об этом пишет сайт finanz.ru.

Из последних четырех месяцев три заканчивались для банков потерей рублевых клиентов: отток депозитов начался в августе, продолжился в сентябре, в октябре статистика зафиксировала приток, который уступил место новому оттоку в ноябре.

За последние 10 лет сокращение рублевых вкладов в системе наблюдалось только в периоды кризисов, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Летом прошлого года люди забирали деньги, когда рухнул банк «Открытие», осенью 2014-го - когда обвалился рубль, в марте того же года - после присоединения Крыма и в 2008-м - на фоне мирового финансового кризиса.

В годовом выражении вклады по-прежнему в плюсе, но накопленный в начале года запас стремительно тает: на ноябрь от него осталось лишь 8,9% роста - минимум с 2015 года.

Впрочем, одновременно растут валютные вклады, следует из данных центробанка. После трех подряд месяцев оттока, вызванного угрозой санкций против госбанков, физлица пополнили счета на 0,9 млрд долларов.

Сократить свои активы в рублях население, вероятно, заставили опасения инфляции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Кроме того, люди продолжают проедать сбережения: возможно, именно поэтому потребление растет быстрее, чем доходы, добавляет она.

Так, оборот розничной торговли за январь-ноябрь прибавил 2,6%, хотя реальные располагаемые доходы сократились (на 2,9% за ноябрь и 0,1% за 11 месяцев).