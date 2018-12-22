Католическое Рождество-2018: обычаи, традиции и символы праздника 22.12.2018, 19:52

Ежегодно 25 декабря в мире отмечается один из главных церковных праздников - католическое Рождество.

Этот день в календаре обозначен официальным выходным. В преддверии праздника «Обозреватель» решил вспомнить о главных его традициях, обычаях и символах, так как они отличаются от православных. Как празднуют католическое Рождество 2018 во всем мире:

Первое, на что стоит обратить внимание, это тот факт, что Рождество у католиков почитается больше, чем Новый год, и считается главным семейным праздником из череды "новогодних". Что примечательно, отмечают Рождество все, даже те, кто не верит в Бога и не ходит в церковь, ведь Рождество - тот самый день, когда за большим столом собирается вся семья, порой даже дальние родственники.

К этому дню, как правило, все члены семьи откладывают любые, даже самые важные дела, чтобы провести время в кругу родных, навестить близких людей. Хозяйки стараются баловать своих гостей разнообразием блюд, обязательными среди них являются индейка, гусь, кролик или оленина. В эту же ночь, с 24 на 25 декабря, под праздничной елкой, также украшенной игрушками и гирляндами, появляются подарки.

В отличии от православных верующих, католики не постятся перед Рождеством. Весь декабрь они посвящают молитвам, служениям в храме и общению с близкими людьми. Процесс этот получил название Адвент или ожидание Рождества. При этом, конечно, находятся и те, кто все-таки желает придерживаться некоторых ограничений в пище. Например, отказываться от употребления животных продуктов по пятницам каждой недели.

Фото: athome.com

Зачастую католики тщательно готовятся к празднованию Рождества. Они украшают дома мерцающими гирляндами, ставят елку и, конечно же, фигурку самого долгожданного гостя — Санта-Клауса, который, согласно легендам, приносит подарки. В ночь с 24 на 25 декабря он приходит в каждую семью. Большой и белобородый Санта якобы тихонько пробирается в дома через дымоход и оставляет подарки всем послушным детям. Согласно традиции, праздничным утром малыши находят сюрпризы под нарядной елкой или же в тематических носках, подвешенных у камина. Первым помощником Санты принято считать его верного оленя по имени Рудольф.

Основным символом Католического Рождества является адвент-венок из еловых ветвей. Ним католики украшают не только праздничный стол, но и входные двери в дом - венок вешается снаружи. Часто по кругу венка размещают четыре свечи, зажигают их каждое воскресенье перед Рождеством.

Фото: popsugar.com

Сами по себе рождественские свечи также являются символом праздника, часто изготовлены в форме звезды, что также напрямую связано с языческими верованиями. Ведь с помощью огня наши предки отгоняли злых духов зимы. В христианскую эпоху свеча приобрела особое значение: она символизировала путь, который каждый из нас выбирает в жизни сам, а также победу светлых сил над темными.

Отличается в католических обычаях и новорожденный Иисус. Младенца принято изображать по устоявшимся канонам: в яслях, рядом с растущими деревьями и мирно гуляющими неподалеку овечками. Этот образ "изобрел" один из ревностных пропагандистов христианства - Святой Франциск. Именно он советовал изображать новорожденного Спасителя именно таким образом.

Еще одним известным элементом Рождества является календарь. Суть его заключается в том, что католики с помощью этого атрибута отсчитывают дни до рождения Христа. Существует огромное разнообразие таких календарей: чаще всего их дополняют предсказаниями, символическими подарками или сладостями.

Довольно часто на подоконниках домов католиков в праздничные дни можно увидеть так называемую "рождественскую звезду". Этим растением - пуансетией - которое действительно в это время цветет в форме звезды, католики украшают свои жилища.

Фото: greenmarket.com.ua

Хороших праздников!