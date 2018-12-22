США могут ввести санкции против РФ за попытку дезинформации американских избирателей 22.12.2018, 20:10

Россия, Иран и Китай вели специальные кибероперации.

Иностранцам не удалось вмешаться в процесс подсчета голосов американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс, однако при этом несколько стран все-таки проводили накануне выборов кибероперации против США, сообщает «Голос Америки».

Эти государства – речь идет, в частности, о России, Китае и Иране – пытались повлиять на мнение избирателей и дезинформировали американских пользователей в популярных соцсетях. Об этом говорится в отчете, представленном 21 декабря американским разведывательным сообществом.

По словам директора Национальной разведки Дэна Коутса, спецслужбы отметили активизацию подобных кампаний за несколько недель до дня голосования, 6 ноября.

«Россия и другие иностранные государства, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию воздействия (на избирателей) и информационные кампании, рассчитанные на американскую аудиторию, цель которых заключалась в продвижении своих стратегических интересов», – заявил Дэн Коутс.

Отчет может стать поводом для нового раунда санкций

Спецслужбы представили новый отчет для изучения в Минюст и Министерство внутренней безопасности. У ведомств есть 45 дней на рассмотрение документа. Если в министерствах согласятся с выводами разведки, против России, Ирана и Китая могут ввести новые санкции.

Среди возможных мер наказания – блокировка доступа к имуществу и средствам в американской юрисдикции, запрет на использование финансовой системы США и на инвестирование в американские компании. Вашингтон может запретить въезд в страну организаторам и исполнителям этих акций.

Кроме того, согласно указу президента, Госдепартамент и Министерство финансов самостоятельно могут вводить дополнительные санкции в случае необходимости.

По мнению некоторых политиков, новый отчет разведывательного сообщества подтверждает: угроза иностранного влияния на американское общества растет, действовать нужно уже сейчас.

«Россияне никуда не уходили после выборов 2016 года», заявил сенатор Марк Уорнер, вице-председатель сенатского Комитета по разведке. По его словам, нет ничего удивительного в том, что Китай и Иран тоже пытались манипулировать мнением американских избирателей. В последнее время ситуация в этом направлении только ухудшается, говорит Уорнер.