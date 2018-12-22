Что изменится с завтрашнего дня для покупателей и продавцов 22.12.2018, 20:45

В Беларуси переписали права потребителей.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси напоминает, что 23 декабря вступает в силу закон Беларуси от 13 июня 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей», пишет «Белрынок».

Основные изменения:

1. Оптимизированы требования к информации о товарах (работах, услугах).

В частности, Закон дополнен нормами о том, что до потребителя должна доводиться информация:

- о стране происхождения товара, когда адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают;

- о классе энергоэффективноститоваров (по перечню, предусмотренному законодательством и техническими регламентами).

Кроме того,субъекты, реализующие товары дистанционно через рекламу или иные информационные источники, в том числе через Интернет, обязаны будут в этих источниках указывать цену реализуемого продукта шрифтом, размер которого должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании. Это позволит сделать информацию читабельной для потребителей и снизить количество случаев введения их в заблуждение относительно стоимости покупки.

Информация до потребителя должна доводиться на белорусском и (или) русском языках.

2. Закрепляется право потребителя на осуществление расчетов в наличной и безналичной форме. При этом введен запрет на установление субъектом различных цен(тарифов) в зависимости от формы оплаты.

3. Введен запрет на истребование у потребителя паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денежных средств. Отсутствие регулирования данного вопроса порождало много обращений граждан в государственные органы.

4. Уточнен порядок отзыва небезопасного товара от потребителей и порядок информирования об этом потребителей и уполномоченные государственные органы.

5. Предусмотрено право потребителя на односторонний отказ от договора о выполнении работы (услуги) при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

В Законе также

1. Установлен иной порядок заявления требований в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров. По истечении 30 дней после покупки потребитель вправе заявить требование о замене или возврате такого товара только в 2-х случаях:

при выявлении существенного недостатка;

при нарушении субъектом сроков безвозмездного ремонта.

2. Предусмотрена возможность увеличения с письменного согласия потребителя срока бесплатного (гарантийного) ремонта с 14-ти до 30-ти дней. Поправка обусловлена случаями объективной необходимости установления более длительных сроков ремонта, например, в связи с требованиями об осуществлении ремонта на производственном оборудовании изготовителя или его уполномоченных лиц, расположенных удаленно, и т.д.

3. Вводится обязанность ремонтных организаций осуществлять проверку качества доставленного им продавцами (поставщиками) товара в трехдневный срок (в целях обеспечения своевременного исполнения законных требований потребителя).

4. Предусмотрено право продавца (изготовителя, поставщика, ремонтной организации) взыскать расходы на хранение товара с потребителей, которые по истечении 2-х месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта не являются за товаром без уважительных причин.

5. Предусмотрена обязанность потребителя при возврате качественного товара вернуть его в упаковке, в которой он был продан.

В целях реализации Закона Министерством антимонопольного регулирования и торговли разработан проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, определяющий порядок реализации товаров (выполнения работ, оказание услуг) по подарочному сертификату или иному подобному документу, а также порядок информирования потребителей о временном продлении режима работы или приостановлении работы торгового объекта, продавца, осуществляющего торговлю без (вне) торгового объекта. В настоящее время проект данного нормативного правового акта находится на рассмотрении в правительстве.