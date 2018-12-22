Белорусский акробат вышел в финал немецкого шоу талантов 22.12.2018, 20:59

Справа налево: Вячеслав Гогунов, Патрик Шуманн и Элиас Ларссон

Фото: rtl.de

Он борется за приз в 100 тысяч евро.

Белорус Вячеслав Гогунов в составе трио акробатов Step Out попал в финал немецкого телешоу Das Supertalent 2018, который транслирует канал RTL, пишет belmir.by.

Коллектив, в состав которого, кроме нашего соотечественника, входят швед Элиас Ларссон и немец Патрик Шуманн, поборется за звание «суперталанта» и приз в 100 тысяч евро.

Об этом сообщается на сайте канала.

Всего в финал телешоу вышли 12 участников. Среди них много певцов и танцоров, но есть, например, силач, гнущий сковородки, и мастер звуковой имитации.

Трио Step Out в отборочных турах представило на суд жюри свой номер с головокружительными, сложными и опасными прыжками на трамплине.

В результате одна из трех судей – голландская модель Сильвия Мейс – нажала «золотую кнопку», которая дала акробатам право пройти сразу в финал, минуя дальнейший процесс отсева.

Номер очень впечатлил и получил оценку «да» и от двух остальных членов жюри – немецкого поп-музыканта Дитера Болена и американского манекенщика Брюса Дарнелла.

Финал телешоу Das Supertalent 2018 должен быть показан по RTL вечером в субботу 22 декабря в живом эфире. Победителя определят голосованием телезрители.

О Вячеславе Гогунове (Viachaslau Hahunou) в интернете удалось найти минимум информации. Известно, что ему 37 лет, до трамплина занимался батутом, выступал в Cirque du Soleil.

– Самое важное в нашей профессии – это хорошая разминка и подготовка всего, будь то тело или разум, перед тем, как заняться акробатикой, – говорил он в интервью французскому сайту.