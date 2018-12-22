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Когда же он уйдет

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  • Алексей Мельников, «Эхо Москвы»
  • 22.12.2018, 21:10
  • 3,270
Владимир Путин

Пора объявлять свободные выборы.

20 декабря Путин говорил о повышении пенсионного возраста:

«Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. Да, пять-семь лет будем жить спокойно. Но пройдут эти пять-семь лет и страна будет вынуждена это сделать. Но уже придется делать это резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. Вот в чем дело».

Вам это когда стало ясно, Путин? Когда вы сделали это открытие? Летом? Во время чемпионата мира по футболу осенило? И сразу начал протаскивать рост пенсионного возраста, заранее запретив указом митинги в главных городах?

Раз такой умный, то обязан был с такими откровениями выходить на «выборы» Президента РФ в марте 2018-го. Вот и шел бы на эти «выборы», доказывая гражданам, что первое, что сделаешь после «избрания» — повысишь пенсионный возраст. Что же испугался? Решил обманом?

Да, именно так. Потому что объяви об этом Путин до марта 2018-го года, протащить его на пятый срок было бы сложнее.

Нормальная политика с общественным обсуждениям в стране заменена Путиным операциями, когда граждан откровенно грабят и морочат им голову. В том числе и необходимостью роста пенсионного возраста.

То, что заявил Путин, критики не выдерживают.

Вот представьте себе, что с таким заявлением он выступил на дебатах (в которых он тоже, позорно и трусливо никогда не участвовал).

А в ответ на свою тираду получил, скажем, от Явлинского, вот такое мнение, со ссылкой на экспертов:

Господин президент, вы совершенно неправы.

«Никаких радикальных изменений тут не ожидается. По среднему прогнозу Росстата в 2018 году на 100 работающих приходится 79 неработающих (46 стариков и 33 ребенка). Через 20 лет, в 2036, демнагрузка вырастет до 85 неработающих (т. е. всего на 8% за 18 лет!). Число стариков вырастет на 22% — до 55, зато число детей сократится на 12% — до 29. Если никаких резких изменений тут не ожидается, то зачем нужны резкие изменения в пенсионном законодательстве?»

Кроме того,

«считать надо не возраста, а фактически работающее и неработающее население. И тогда мы увидим поразительную картину: демографическое сокращение людей в рабочих возрастах в России с лихвой перекрывается ростом числа работающих пенсионеров. Так было все нулевые и десятые годы. Число работников вопреки демографии не падает. Проблемы просто нет. Она — высосана из пальца».

И, теперь уже, отвернувшись от Путина и обращаясь к избирателям:

«Все рассуждения о том, что повышение пенсионного возраста неизбежность, — это вранье. Демографические аргументы не выдерживают критики ни с какой стороны. Это решение — всего лишь еще одна возможность для правительства залезть к нам в карман и не платить нам пенсии».

Кто бы победил в таких дебатах, как вы думаете?

В последнее время, мое большое открытие – соцсеть «Одноклассники». Всегда считал ее неполитической. Местом, где люди обсуждают внуков, пироги, походы за грибами и другие житейские вопросы. Сейчас же это, по-моему, одна из самых радикальных политических сетей, в которой люди клянут Путина и его подчиненных. Причем, если посмотреть на фото и профили людей, которые выступают с такими заявлениями, то это обычные граждане, совсем не политические активистами.

Политическими активистами их сделал Путин своим наглым пенсионным грабежом, ростом налогов, поборов и своей политикой, которая привела к снижению уровняю жизни людей, который продолжается уже пятый год подряд.

Вот отклики на пресс-конференцию Путина.

«Народ ждал от него другого ...я уста, я ухожу, простите меня люди! Но он продолжил в девятнадцатый раз лить воду из пустого в порожнее …»

«Не включаю. себя жалею. от бессилия скоро крыша поедет ...»<

«Главный вопрос не прозвучал: «Когда свалит?»

Пора уходить.

Пора отвечать за сделанное.

Пора объявлять свободные выборы.

Давно пора.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»


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