Судаленко: Если раньше за помощью шли отдельные рабочие, то в этом году - целые мануфактуры 3 22.12.2018, 21:24

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Леонид Судаленко

Известный гомельский правозащитник о результатах работы в уходящем году.

По словам правозащитника, уходящий год выдался довольно напряженным, а полученная накануне премия Французской Республики за защиту прав человека является результатом его работы на протяжении последних 20 лет. Лауреат престижной премии рассказал редакции сайта «Гомельская Весна» о своей работе за 2018 год:

О защите гражданских и политических прав

В течение года я защищал в первую очередь гражданские и политические права. Защищал и защищаю журналистов - фрилансеров, свыше 30 судебных постановлений за год, огромные штрафы, теперь исчерпываю внутренние средства правовой защиты для того, чтобы обратиться в Комитет ООН по правам человека.

Также веду на национальном уровне около трех десятков дел, связанных с нарушением прав граждан на мирные собрания и как следствие на выражение мнения. В течение года защищал права участников протестных акций в Куропатах - наша правовая позиция лежит в плоскости мирных протестов, а не нарушения с их стороны Правил дорожного движения.

Веду к Комитету по правам человека около 10 дел, связанных со стихийным собранием, состоявшемся на улице после суда над лидерами профсоюза РЭП. Также использую все внутренние средства правовой защиты во многих делах светлогорских активистов, протестующих против вредного химического производства. Много дел в судах в течение года касалось запрета мирных протестов против массовых вызовов людей к следователям в уголовном деле независимого профсоюза РЭП.

В течение года я зарегистрировал в Комитете ООН по правам человека 14 отдельных жалоб в пользу белорусских граждан. Все они являются важными для реформирования национального законодательства и практики его применения, но среди них я бы выделил такое стратегическое дело, как дело "Семья Попченя против Беларуси". Считаю, что это дело должно положить конец использованию детского труда в нашей стране.

В течение года Комитет по правам человека принял 6 решений по жалобам, которые я подавал раньше. В частности, удалось, например, доказать, что задержание мирных участников во время акции является произвольным, а отказ в выборе своего представителя в административном процессе нарушает право на справедливый суд. Также рассмотрены дела Александра Грунова и его матери, в которых ООНовский Комитет констатировал не только нарушение права на жизнь, но и применение к матери бесчеловечного обращения в связи с отказом государства выдать тело расстрелянного сына для захоронения.

Помимо использования для защиты прав Комитета по правам человека в течение года активно использовал и такие механизмы, как механизмы Спецдокладчиков ООН. Например, после обращения к тематическому Спецдокладчику было прекращено административное дело против журналиста- фрилансера в Гомеле. Также я обратил внимание Спецдокладчика в связи с высылкой из страны активистки ОГП, которая является гражданкой России. Результат как видим также положительный.

О защите социально - экономических прав

Говоря о защите прав человека, нельзя не говорить и о защите социально-экономических прав белорусских граждан. В Речице защитил круглого сироту, от которого государство требовавшего большую сумму за обучение. Тут же помог рабочему с лесопилки доказать, что он получил травму руки на работе и взыскать с работодателя крупную сумму морального ущерба. Опять же, помог рабочему вернуть невыплаченную пенсию более чем за 5 лет. В течение года защищал в судах права рабочих жирового, молочного комбинатов и даже ликеро-водочного завода в Гомеле. В шутку говорю - если раньше ко мне за помощью шли отдельные рабочие, то в текущем году пошли целыми мануфактурами.

Также в течение уходящего году защищал права семей, которых власть отнесла в разряд социально-опасных. В Лоеве, например, мы добились возвращения в семью трехмесячного ребенка. В Гомеле чиновники прекратили преследование одинокой молодой женщины, семью которой хотите поставить в число так называемого СОП (социально опасное положение), только потому что мать потеряла работу.

О премии за защиту прав человека

На получение правозащитной премии в этом году претендовали 110 правозащитников из 60 стран мира. Победителями стали правозащитники Китая, Нигерии, Колумбии, Израиля - Палестины и Беларуси. Я очень горд, что в пятерку лауреатов попала и моя, как белорусского правозащитника кандидатура.

Полученная в Париже премия Французской Республики является не только высокой оценкой моей правозащитной работы, которую я веду на протяжении последних двух десятилетий, но и определенным моим оберегом. Представители Правительства Франции заверили всех пять лауреатов-2018, что с момента награждения мы находимся под защитой французской дипломатии.