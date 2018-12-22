Российский валютный рынок снова тонет 22.12.2018, 21:43

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Фото: reuters

Американский фонд сыграл против российского рубля на деньги Центробанка.

Российский валютный рынок снова тонет под ударом крупных покупателей долларов.

В четверг курс пробил 68 российсикх рублей, а в пятницу впервые с сентября поднялся уже выше 69. К 21.52 по белорусскому времени сделки проходили по 69,09 рубля за доллар и 78,52 российсих рубля за евро, пишет finanz.ru.

Попытки рубля укрепиться выдыхаются к вечеру, а давление на курс усиливается после открытия торгов в США, что косвенно указывает на руку «заокеанских инвесторов», отмечает аналитик «Альпари» Анна Бордова.

При этом по крайней мере один такой инвестор использует для своих операций деньги Банка России.

В 17.55 по белорусскому времени 20 декабря ЦБ выдал неизвестному участнику 97,395 млрд рублей через «валютный своп».

Спустя пять минут на рынке началась скупка валюты. Две трети заявок на продажу долларов, зарегистрированных биржей на тот момент, были сметены меньше чем за час, а курс подскочил выше 68.

Часть кредита ЦБ -26,1 млрд рублей - тот же игрок поменял на доллары в центробанке - также через операцию своп, указывают аналитики Сбербанк CIB: объем сделки составил 386 млн долларов.

В пятницу покупатель снова вернулся на рынок около 19.00. За полтора часа из 1183 заявок на продажу долларов на рынке осталось лишь 730, а курс пробил 69 российских рублей.

Риски для рубля нарастают: за 2018-й год он обесценился на 15%, а в 2019-м столкнется с еще большим количеством вызовов, предупреждает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

В марте-апреле закончится «санкционная отсрочка» в конгрессе США, а процесс «количественного ужесточения» продолжится.

ФРС, сокращая баланс, изымет из системы в следующем году еще 600 млрд долларов, напоминает Покатович: это снизит доступность долларов на рынке и приведет к дальнейшему сжатию долларовой ликвидности.

Чтобы удержаться в диапазоне 65-67 за доллар, продолжает эксперт, рублю нужна существенно более дорогая нефть - по 65-75 за баррель.

Падение барреля до 50 способно взвинтить доллар до 80 рублей, предупреждает Покатович. Среднегодовой курс при этом составит 73-75 рублей.