Ушел в отставку спецпредставитель США по борьбе с ИГ 22.12.2018, 22:22

Бретт Макгёрк

Отставка Бретта Макгерка последовала вскоре за решением Дональда Трампа вывести войска США из Сирии.

В отставку по собственному желанию ушел Бретт Макгёрк, специальный посол США, ответственный за взаимодействие с другими странами по вопросам борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом в субботу, 22 декабря, официально сообщил представитель Госдепартамента США, пишет «Немецкая волна».

Отставка Макгёрка, которая официально состоится 31 декабря, последовала вскоре за неожиданным решением Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Накануне, 21 декабря, об уходе с должности министра обороны США объявил Джеймс Мэттис, который в своем пояснительном письме сообщил о глобальных разногласиях с американским президентом. На минувшей неделе Макгёрк заявил, что никто не объявлял борьбу с ИГ "завершенной". Через несколько дней после этого Трамп сообщил о победе над террористами.

В мае 2017 года Турция призвала США уволить Макгёрка. В Анкаре заявили, что Макгёрк, назначенный на свой пост еще экс-президентом США Бараком Обамой, оказывает поддержку запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и курдским Отрядам народной самообороны (YPG).