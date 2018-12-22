На каком из минских рынков выгоднее всего закупать новогодние товары
- 22.12.2018, 22:33
Журналисты побывали на трех столичных рынках и сравнили цены.
До нового года осталась неделя. Люди покупают елочные игрушки, елки и прочие праздничные атрибуты. Tut.by побывал на трех столичных рынках и посмотрел, где продают самые дешевые искусственные елки, украшения и гирлянды.
Про цены, ассортимент и то, за чем минчане едут на «Экспобел», СМИ уже писали. Журналисты взяли минимальные цены из найденных на одинаковый товар.
Комаровка: «Ассортимент стал меньше, чем, скажем, неделю назад»
Второй рынок, на котором мы изучили цены, — Комаровский. Там уже несколько недель работает новогодний ряд с елками и украшениями для новогодних красавиц. На прилавках аккуратно разложены наборы разноцветных шаров, шишек, колокольчиков, гирлянды и нитки блестящей мишуры.
У входа на ряд продают искусственные елки. Симпатичная 1,2 метра высотой стоит 50−60 рублей. Повыше — 1,5 метра, 80 рублей. Елка 1,8 метра стоит 95 рублей. Есть и литые елки, как их называют, премиум. За такую высотой 1,5 метра просят 250 рублей. К слову, за последние пару дней искусственные елки на Комаровке подешевели на 10−20 рублей в зависимости от модели.
Елочные шарики продаются разных размеров, поштучно и упаковками. Самые малюсенькие стоят по 25 копеек за один. Такие есть и в наборах по 3 рубля. Шарики побольше продают по 35−70 копеек. Наборы шариков 3−4 сантиметром по 12 штук стоят 5−6 рублей, по 18 штук — 10 рублей. А 24 больших шарика в коробке стоят 15−25 рублей.
Есть и более эксклюзивные варианты, к примеру, шишки, машинки, человечки, сосульки. Некоторые сделаны из стекла наподобие тех, что когда-то были в СССР. Цены разные, и 2, и 3 рубля за штуку.
— Вы уже поздно фотографировать приехали, — говорит одна из продавцов. — Уже многое раскупили. Ассортимент стал меньше, чем, скажем, неделю назад.
На рынке также можно купить бусы по 4−5 рублей, мишуру по 1−3 рубля за нитку, гирлянды из пластиковых снежинок по 3−5 рублей, искусственные еловые веточки по 1,2 — 1,3 рубля, а также веточки с красными ягодками по 4 рубля за штуку. К слову, выбор мишуры и в магазинах, и на рынках с каждым годом становится все меньше. Продавцы, которые занимаются продажей новогодних товаров говорят, что она просто выходит из моды. Сейчас люди предпочитают украшать елки на европейский манер.
На Комаровке огромный выбор гирлянд. Светодиодная гирлянда на 300 разноцветных лампочек стоит 15 рублей, на 200 -10 рублей, на 100 — 5 рублей. Есть светодиодные сетки на окна. Цена на них начинается от 25 рублей за 160 лампочек и заканчивается 45 рублями за 440 лампочек. Кстати, в одном месте мы нашли гирлянду, погруженную в бутылку с водой.
— Это чтобы показать, что она работает даже в воде, — пояснила продавец.
Интересно, что ни на «Экспобеле», ни на «Комаровке» не оказалось популярных сейчас гирлянд в стиле лофт с лампочками и с хлопковыми шариками.
«Лебяжий»: «Уже с недели две люди разметают елочные игрушки, гирлянды, потому что у нас дешево»
Третий рынок, на который журналисты съездили, «Лебяжий» в Ждановичах. Торговля новогодними товарами идет во всю.
Внимание привлекает обилие искусственных елок. Выбор большой: от маленьких и не слишком пушистых до огромных шикарных красавиц. Среднюю елку — 1,5 метра высотой, можно купить за 60 рублей, 1,8 метра — за 90. А вот литые елки на Лебяжьем стоят дешевле, чем на Комаровке и Экспобеле. Правда, и с виду они не такие пушистые. Литую комбинированную высотой 1,2 метра можно купить за 180 рублей, 1,5 метра — за 220.
Елочных шаров на прилавках достаточно много. Минус — товар у всех однотипный. Набор из 24 шаров диаметром 6−7 сантиметров стоит 18−25 рублей. 12 шаров диаметром поменьше продают по 7−10 рублей. Выбор игрушек другой формы, то есть не шариков, весьма скудный. В нескольких местах мы нашли колокольчики по 5 рублей за упаковку, шишки и сосульку по 12 рублей за набор.
Мишуры, как и на Комаровке, выбор небольшой. Цена за нитку от 1 до 3 рублей. Выбор новогодних огоньков на елку тоже невелик. Зато цены ниже, чем на других рынках. К примеру, гирлянда на 300 лампочек стоит 13 рублей на 200 — 8 рублей.
Продавцы на рынке говорят, что спрос на новогодние товары сейчас большой.
— Уже с недели две люди разметают елочные игрушки, гирлянды, потому что у нас дешево. Покупают искусственные елки, в основном те, что подешевле, — говорит одна из продавцов.
Как отличаются цены на трех рынках
Изучив цены на трех рынка, нельзя однозначно сказать, что какой-то из них самый дешевый. Что-то на одном дешевле, но другое — дороже. Немножко выбивается в лидеры по уровню цен Комаровка, но у этого рынка есть преимущество — он находится в центре столицы и до него просто добираться. И ассортимент товаров там шире, несмотря на то что новогодняя продукция занимает всего один ряд.