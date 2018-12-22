На каком из минских рынков выгоднее всего закупать новогодние товары 22.12.2018, 22:33

Источник: tut.by

Журналисты побывали на трех столичных рынках и сравнили цены.

До нового года осталась неделя. Люди покупают елочные игрушки, елки и прочие праздничные атрибуты. Tut.by побывал на трех столичных рынках и посмотрел, где продают самые дешевые искусственные елки, украшения и гирлянды.

Про цены, ассортимент и то, за чем минчане едут на «Экспобел», СМИ уже писали. Журналисты взяли минимальные цены из найденных на одинаковый товар.

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Комаровка: «Ассортимент стал меньше, чем, скажем, неделю назад»

Второй рынок, на котором мы изучили цены, — Комаровский. Там уже несколько недель работает новогодний ряд с елками и украшениями для новогодних красавиц. На прилавках аккуратно разложены наборы разноцветных шаров, шишек, колокольчиков, гирлянды и нитки блестящей мишуры.

Источник: tut.by

У входа на ряд продают искусственные елки. Симпатичная 1,2 метра высотой стоит 50−60 рублей. Повыше — 1,5 метра, 80 рублей. Елка 1,8 метра стоит 95 рублей. Есть и литые елки, как их называют, премиум. За такую высотой 1,5 метра просят 250 рублей. К слову, за последние пару дней искусственные елки на Комаровке подешевели на 10−20 рублей в зависимости от модели.

Источник: tut.by

Елочные шарики продаются разных размеров, поштучно и упаковками. Самые малюсенькие стоят по 25 копеек за один. Такие есть и в наборах по 3 рубля. Шарики побольше продают по 35−70 копеек. Наборы шариков 3−4 сантиметром по 12 штук стоят 5−6 рублей, по 18 штук — 10 рублей. А 24 больших шарика в коробке стоят 15−25 рублей.

Источник: tut.by

Есть и более эксклюзивные варианты, к примеру, шишки, машинки, человечки, сосульки. Некоторые сделаны из стекла наподобие тех, что когда-то были в СССР. Цены разные, и 2, и 3 рубля за штуку.

Источник: tut.by

— Вы уже поздно фотографировать приехали, — говорит одна из продавцов. — Уже многое раскупили. Ассортимент стал меньше, чем, скажем, неделю назад.

Источник: tut.by

На рынке также можно купить бусы по 4−5 рублей, мишуру по 1−3 рубля за нитку, гирлянды из пластиковых снежинок по 3−5 рублей, искусственные еловые веточки по 1,2 — 1,3 рубля, а также веточки с красными ягодками по 4 рубля за штуку. К слову, выбор мишуры и в магазинах, и на рынках с каждым годом становится все меньше. Продавцы, которые занимаются продажей новогодних товаров говорят, что она просто выходит из моды. Сейчас люди предпочитают украшать елки на европейский манер.

Источник: tut.by

На Комаровке огромный выбор гирлянд. Светодиодная гирлянда на 300 разноцветных лампочек стоит 15 рублей, на 200 -10 рублей, на 100 — 5 рублей. Есть светодиодные сетки на окна. Цена на них начинается от 25 рублей за 160 лампочек и заканчивается 45 рублями за 440 лампочек. Кстати, в одном месте мы нашли гирлянду, погруженную в бутылку с водой.

Источник: tut.by

— Это чтобы показать, что она работает даже в воде, — пояснила продавец.

Интересно, что ни на «Экспобеле», ни на «Комаровке» не оказалось популярных сейчас гирлянд в стиле лофт с лампочками и с хлопковыми шариками.

«Лебяжий»: «Уже с недели две люди разметают елочные игрушки, гирлянды, потому что у нас дешево»

Третий рынок, на который журналисты съездили, «Лебяжий» в Ждановичах. Торговля новогодними товарами идет во всю.

Источник: tut.by

Внимание привлекает обилие искусственных елок. Выбор большой: от маленьких и не слишком пушистых до огромных шикарных красавиц. Среднюю елку — 1,5 метра высотой, можно купить за 60 рублей, 1,8 метра — за 90. А вот литые елки на Лебяжьем стоят дешевле, чем на Комаровке и Экспобеле. Правда, и с виду они не такие пушистые. Литую комбинированную высотой 1,2 метра можно купить за 180 рублей, 1,5 метра — за 220.

Источник: tut.by

Елочных шаров на прилавках достаточно много. Минус — товар у всех однотипный. Набор из 24 шаров диаметром 6−7 сантиметров стоит 18−25 рублей. 12 шаров диаметром поменьше продают по 7−10 рублей. Выбор игрушек другой формы, то есть не шариков, весьма скудный. В нескольких местах мы нашли колокольчики по 5 рублей за упаковку, шишки и сосульку по 12 рублей за набор.

Источник: tut.by

Мишуры, как и на Комаровке, выбор небольшой. Цена за нитку от 1 до 3 рублей. Выбор новогодних огоньков на елку тоже невелик. Зато цены ниже, чем на других рынках. К примеру, гирлянда на 300 лампочек стоит 13 рублей на 200 — 8 рублей.

Источник: tut.by

Продавцы на рынке говорят, что спрос на новогодние товары сейчас большой.

— Уже с недели две люди разметают елочные игрушки, гирлянды, потому что у нас дешево. Покупают искусственные елки, в основном те, что подешевле, — говорит одна из продавцов.

Как отличаются цены на трех рынках

Источник: tut.by

Изучив цены на трех рынка, нельзя однозначно сказать, что какой-то из них самый дешевый. Что-то на одном дешевле, но другое — дороже. Немножко выбивается в лидеры по уровню цен Комаровка, но у этого рынка есть преимущество — он находится в центре столицы и до него просто добираться. И ассортимент товаров там шире, несмотря на то что новогодняя продукция занимает всего один ряд.