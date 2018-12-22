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Куда сходить на длинных выходных в Минске с 23 по 25 декабря

  • 22.12.2018, 22:59

Каждый найдет вариант для себя.

Так как этот уик-энд длиться на один день больше, чем обычно, то в подборке мероприятий от tio.by будет чуть больше вариантов досуга. Что делать и куда пойти на выходных в Минске:

Большой модный маркет

23 декабря в 10:00

Предпоследний маркет с участием лучших белорусских дизайнеров пройдёт 23 декабря в ТЦ “Метрополь” по адресу ул. Немига, 5. Здесь можно подобрать наряд на празднование Нового года, причём собрать его полностью: от одежды до аксессуаров и украшений. Также на BFM можно приобрести и ёлочные игрушки, имбирные пряники и другие сладости. Проще прийти и увидеть своими глазами. Вход, как всегда, свободный.

Theatrehd: Балет «Щелкунчик»

23 декабря в 18:00

В воскресенье в кинотеатре “Центральный” покажут прямую трансляцию балета “Щелкунчик”, поставленного по Чайковскому ещё в 1968 году в Большом театре в Москве. На глазах зрителей вырастет наряженная ёлка, игрушка превратится в принца, а исход войны решится вовремя брошенной туфлей. Этот балет полон сказочного настроения, и лучшее, что можно сделать в преддверии Рождества - посмотреть «Щелкунчика». Билет на трансляцию стоит 15 рублей, а показывать постановку будут на английском и французском языках с русскими субтитрами.

Уик-эгды с Бергманом: «Лето с Моникой»

23 декабря в 19:00

Кинотеатр “Пионер” продолжает звать всех интересующихся творческом Ингмара Бергмана на кинопоказы. На этот раз предлагают посмотреть драму “Лето с Моникой” - историю о любви, нежности и бунтарстве на фоне скоротечного скандинавского лета. В центре сюжета - юные Моника и Харри, которые бегут из унылого Стокгольма на остров Орнё, где проводят самое счастливое лето. Но с приходом осени придётся вернуться к той реальности, от которой они мечтали сбежать. Билеты на кинопоказ обойдутся в 5 рублей.

Рождественская велосипедная прогулка

25 декабря в 14:00

От Домика Минского велосипедного общества по ул. Смолячкова, 14а в день Рождества стартует костюмированная Рождественская велопрогулка. Принять участие в мероприятии можно на любом велосипеде, а также на других экологически дружественных видах городского транспорта - моноколёсах, гироскутерах, скейтбордах, самокатах или роликах. Завершится прогулка во Дворике Минского велосипедного общества праздничной вечеринкой с конкурсами, драниками, горячим чаем и сюрпризами. Можно нарядить свой транспорт и самим одеться в необычные костюмы. Участие бесплатное, но вы можете принести с собой печенье, мандаринки, тесто для драников, приправы для безалкогольного глинтвейна.

Проект Cinemascope: «В джазе только девушки» и др.

23, 24 и 25 декабря

А в кинотеатре “Ракета” продолжается проект Cinemascope, где зрителям предлагают посмотреть авторское кино. На этих выходных в программе классика комедийного жанра - “В джазе только девушки” с невероятной Мерлин Монро, “Огни большого города” от Чарли Чаплина, фильм “Квартира”, получивший десяток кинонаград. И это ещё не всё: полная программа есть на сайте kinominska.by. Билет стоит 4.5 рублей, а все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Эта замечательная жизнь» на белорусском языке

23, 24 и 25 декабря

Тем временем проект “Беларускія ўікэнды” продолжает Рождественский марафон и приглашает кинолюбителей на показ американской ретромелодрамы “Эта замечательная жизнь” на белорусском языке. Киноленту перевели на мову, озвучили (причём известные актёры и медиаперсоны) и для поднятия настроения перед праздниками будут транслировать в кинотеатрах “Москва” и velcom cinema. Билеты стоят от 7 рублей.

Выставка работ Дали и Пикассо

23, 24 и 25 декабря

Столичная галерея LIBRA приглашает на выставку работ Дали и Пикассо, и там есть на что посмотреть. Часы, которые плавятся подобно сыру, мифические животные на очень длинных ножках, есть и бронзовые рельефы, и керамика. В общем, куча возможностей вдохновить собственную фантазию. Билеты на выставку стоят от 7 до 12 рублей.

Выставка «Время Восприятия»

23, 24 и 25 декабря

В этом проекте молодые художники из Студенческого центра современного искусства Alla prima попытались определить, насколько изменилось наше восприятие: ускорилось ли оно, стало ли более требовательным к содержанию, форме и идеям. Вход на выставку свободный.


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