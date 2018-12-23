Чем 2018 год больше всего запомнился белорусским водителям 2 23.12.2018, 8:13

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И это – не только перманентное подорожание топлива.

Вообще, конечно, любой человек, оглядываясь, прежде всего видит какие-то значимые события из своей личной жизни: в том году работу сменил, в том - сын родился. Купил квартиру, съездил в Грузию/Испанию/Хорватию (нужное подчеркнуть), опять же ногу сломал или паспорт потерял, пишет abw.by.

Но в разговоре между собой белорусы обмениваются тайными знаками, совершенно ничего не говорящими иностранцам. Например: "А помнишь тот Новый год, когда рубль в ночь на 1-е число обвалился? Вот это был подарочек!" Или: "С5 я из Голландии для себя пригнал как раз перед повышением пошлин". А еще: "Чтобы крышу накрыть, я тогда машину продал, хорошо весной успел, до того как весь рынок просел". И не надо лишних цифр, и так все понятно!

Совсем скоро и 2018-й станет прошлым. Каким словом проводим этот год? Мы постарались вспомнить главные события уходящих 12 месяцев и спросить у читателей, какое из них им кажется самым ярким?

"Тебя посодют, а ты не воруй"

В целом весь уходящий год власть сама на себе каленым железом выжигала коррупционеров. Судили всех и за все, не считаясь с должностями, возрастом, бывшими заслугами и объемом полученных благ. Транспортный сектор не стал исключением.

В феврале 2018 года суд Центрального района Гомеля приговорил за взятки экс-начальника Гомельского филиала Транспортной инспекции и ведущего специалиста контроля транспортной деятельности Добрушского участка к лишению свободы на четыре с половиной года каждого с конфискацией имущества. А в июле такой же срок с конфискацией получил и бывший начальник Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций. Он, к слову, вину не признал.

Но автомобилистов, как показали результаты опроса, судьба коррупционеров мало волнует, вряд ли 2018-й запомнится людям в таком ключе. За этот вариант проголосовал всего лишь 1% респондентов.

Назвался регулярным - полезай в расписание!

Таким же непопулярным стал ответ "Объявили войну псевдорегулярным маршрутчикам", хотя в конце зимы на эту тему были очень жаркие споры. Все началось со вступления в силу с 26 февраля изменений в Закон РБ "Об автомобильных перевозках". С этого момента деятельность междугородных перевозчиков маршрутными такси стала относиться к регулярным пассажирским перевозкам. Возникли и новые обязанности: заключить договоры на осуществление регулярных перевозок с Государственным предприятием "Миноблпассажиртранс", перейти к единому оператору этого предприятия и забирать пассажиров только в установленных местах. В случае несоблюдения новых правил перевозчикам грозят санкциями.

Естественно, частным маршрутчикам это не понравилось, начались проверки. Но уже в марте заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко рассказал, что ситуация с частными маршрутками находится "под контролем".

Кредит хорош, да вот зарплаты не очень

20 марта наконец-то были объявлены условия кредита на покупку Geely. Обещанные "7 лет" и "ставка 1,9%" звучат привлекательно, спору нет.

Но даже при таких сладких цифрах у самой разрекламированной модели Atlas стоимостью от 35.200 руб. шансов стать народной немного. Для первоначального взноса надо иметь почти 10.000 руб. своих (мы рассчитывали кредит для версии Comfort, мотор 2.0 и МКПП за 39.700 руб.), а потом еще выплачивать ежемесячно порядка 400 руб., если кредит взят на 7 лет, или более 800 руб., если договор займа заключен на 3 года.

А ведь буквально на днях президент раскритиковал власти Минска за то, что 20% жителей города до сих пор получают меньше 400 рублей в месяц. Что уж говорить про другие регионы!

Представленный осенью седан Geely Emgrand 7 стоимостью от 23.000 руб. с финансовой точки зрения более привлекателен, хотя он и проигрывает по ряду позиций "однокласснику" VW Polo.

Поэтому неудивительно, что кредит на Geely затронул души только 2% наших читателей.

Штрафные санкции за штрафы

Точно так же (2%) мало взволновало водителей то, что с 31 января вступили в силу изменения в КоАП. Самым животрепещущим для простых автомобилистов среди этих поправок было упразднение статьи 18.18 КоАП, устанавливавшей ответственность за отсутствие при себе необходимых документов, предусмотренных ПДД.

А еще за повторное в течение одного года управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, ввели административный арест на срок до 15 суток.

Наконец, срок уплаты штрафа, решение о наложении которого принимается на месте, был расширен с 5 дней до одного месяца. Однако в случае неуплаты либо пропуска данного срока административное взыскание автоматически увеличивается на 2 б.в. Те же дополнительные 2 базовые теперь налагаются за просрочку уплаты штрафа по "письмам счастья". Практика показала, что те, кто не уследил за нововведениями да еще "прошляпил" месячный срок, очень расстраивались итоговыми выплатами. Но таким людям и сказать-то нечего, кроме: dura lex, sed lex.

Ремонтировали-ремонтировали, да не выремонтировали

Не очень популярным (5% сторонников) стал вариант "Мосты ремонтировали-ремонтировали, да не выремонтировали". А ведь как было интересно!

Только что отреставрированный мост через Припять, соединяющий Туров и Житковичи, треснул в прошлом году. Сперва перевозку людей через Припять осуществляли катера, потом организовали понтонный мост. Большегрузы же вынуждены были делать круг в несколько десятков километров. Пока жители Полесья изнывали в очередях, столичным водителям тоже пришлось пострадать.

В начале августа на путепроводе МКАД - Игуменский тракт в Минске была обнаружена трещина, решено было демонтировать весь мост и построить вместо него новый. Стоит отметить, что и Житковичский мост, и "игуменский" путепровод были восстановлены в сжатые сроки. Правда, впереди на МКАД еще два ремонта - путепроводов на 2,174-м и 24,12-м километрах кольцевой. Так что еще настоимся.

Личные нужды сократили

Еще одна инициатива властей в 2018-м - сократить лимит товаров, ввозимых в страну гражданами. Таможенные органы усомнились, что в ряде случаев главное условие беспошлинного ввоза - "для личного пользования" - соблюдается.

В декабре мы опубликовали несколько материалов на эту тему и даже съездили в Белосток, чтобы своими глазами посмотреть на "хапун". И все же правда остается правдой - снижение норм ввоза с 1500 евро/50 кг до 500 евро/25 кг затронет очень немногих. Поэтому и в нашем опросе этот вариант набрал только 6% голосов.

Обещанного три года ждут

История с госпошлиной за допуск ТС к участию в дорожном движении навязла в зубах у всех. С тех пор как власти признали проблему с ее уплатой и решились сказать об этом вслух, прошло уже полтора года.

Ну а в течение 2018-го мы только наблюдали, как к мнению первого выступившего за изменение порядка взимания платежа депутата Андрея Рыбака "подтягивались" и остальные: УП "Белтехосмотр", Минфин, Министерство по налогам и сборам… Наконец, в октябре премьер-министр Беларуси Сергей Румас сказал, что правительство выступает за то, чтобы отвязать уплату госпошлины от техосмотра. А еще можно будет вносить деньги поэтапно, например помесячно. Правда, заработает новая схема не раньше 1 июля 2019 года. Мы в ответ покивали и стали ждать. Нам не привыкать. Канитель с уплатой госпошлины запомнится 15% опрошенных.

Разделяй и властвуй

Несомненным же лидером опроса стал вариант "Каждую неделю добавляли к стоимости топлива по копейке и убеждали, что это хорошо". За него проголосовали 65% респондентов. Последний раз к литру горючего дописывали копейку 15 декабря - это был 27-й раз за год. "Белнефтехим" неоднократно объяснял, почему у нас нет другого варианта, кроме как каждый раз платить все больше денег за то, чтобы позволить себе роскошь в виде езды на личном транспорте. Впрочем, нет - роскошь в виде жизни в этой стране.

Но дело не в объяснениях, а в том, что кейс "одной копейки" следует поместить во все учебники для госуправленцев под названием "Как добиться желаемого без потерь". Без забастовок, без вспышек интереса и обсуждения в СМИ (новости о подорожании топлива сейчас плетутся внизу рейтинга). Ведь все и так понятно, стабильно и не накладно: пришло воскресенье - выложи копейку. А ведь с начала года цена 95-го, к примеру, выросла с 1,27 до 1,54 рубля и в итоге прибавила 21%. К слову, "желтые жилеты" во Франции начали возмущаться, когда повышение цен на бензин и особенно на дизель составило 24% с начала года. Учись, Макрон!