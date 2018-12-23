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Грузия создает специальное агентство для экспорта реформ

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  • 23.12.2018, 8:15

Наиболее успешными оказались реформа полиции, публичного администрирования и налогов.

Правительство Грузии планирует создать Фонд сотрудничества с целью обмена опытом относительно проводимых в стране реформ.

Как передает Грузия Online, об этом на конференции руководителей грузинских дипломатических миссий за рубежом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Разговор был о создании агентства или фонда реформ и сотрудничества Грузии. Мы пока еще окончательно не определились с названием, но концепция в том, что будет создано агентство или фонд, который сфокусируется на экспорте положительных реформ, осуществленных в Грузии", - сказал он.

Залкалиани отметил, что у Грузии есть очень положительные оценки в направлении тех реформ, которые были реализованы в стране.

Сейчас Тбилиси обменивается опытом с различными странами, однако власть хочет, чтобы по этому направлению было создано отдельное учреждение.

Среди реформ, которые Грузия планирует экспортировать, Залкалиани назвал реформы полиции, публичного администрирования и налоговую реформу.

Отмечается, что инициатива о создании Агентства по вопросам реформ Грузии впервые была озвучена в 2012 году. Несмотря на то, что соответствующий законопроект внесли в парламент Грузии, создать Агентство шесть лет назад не получилось.


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