Чудеса в белых халатах 6 23.12.2018, 8:34

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Как в Беларуси проходит «дело медиков».

Следственный комитет и Верховный суд анонсировали процессы по громким коррупционным делам, возбужденным в отношении людей в белых халатах, пишет «Белгазета».

Как оказалось, должность начальника городского клинического патологоанатомического бюро вполне себе прибыльная - у главного специалиста по трупам Аркадия Пучкова следствие насчитало 24 взяточных эпизода на сумму более BYN390 тыс.

В июне «борцы» с оргпреступностью и коррупцией при получении взятки задержали начальника городского клинического патологоанатомического бюро Аркадия Пучкова. Он также являлся главным патологоанатомом Минздрава. На сайте МВД был выложен отрывок видео, на котором камера останавливается на холодильниках в кабинете Пучкова.

Оперативник открывает морозильник одного из них, указывает пальцем на конверт и спрашивает у Пучкова:

- Что за конверт?

- Я вижу, я хорошо вижу. Не знаю, - отвечает медик.

- Что здесь находится, можете пояснить?

- Не знаю.

Оперативник открывает обычный почтовый конверт, распухший от наличных, и начинает их пересчитывать:

- В конверте, внимательно смотрим, понятые, 300 долларов. Белорусские рубли в общей сумме 5245 рублей.

И вопрос к Пучкову:

- Происхождение этих денег можете указать?

- Не могу, - отвечает специалист по трупам.

Очевидно, задержанный не собирался признавать свою вину. Однако, судя по всему, в ходе следствия свою позицию он изменил. Как сообщила пресс-служба СК, мужчина свою вину признал полностью и весь доход, «полученный преступным путем, в полном объеме уплатил в республиканский бюджет».

В ходе расследования было установлено 24 эпизода противоправной деятельности обвиняемого. Общая сумма взяток - более BYN390 тыс.

По выводам следствия, начальник бюро взятки брал «на регулярной основе» с января 2002г. по июнь 2018г. СК утверждает, что обвиняемый получал взятки от представителей частных предприятий и индивидуальных предпринимателей за возможность поставлять патологоанатомическому бюро производимую ими продукцию (гробы, деревянные кресты и пр.) для последующей реализации через магазин ритуальных принадлежностей учреждения либо оказывать услуги по перевозке тел умерших к местам захоронения. «Размер взятки ежемесячно составлял около 10% от стоимости товара, поставленного в адрес магазина бюро. В случае с предпринимательской деятельностью по перевозке тел действовал тариф - 100 долларов за один автомобиль», - сообщается в пресс-релизе.

По версии следствия, брал начальник деньги и от санитаров морга - «за благоприятное решение вопросов о заключении и продлении трудовых контрактов, об изменении условий труда, о предоставлении возможности оказывать гражданам платные немедицинские ритуальные услуги. Размеры вознаграждений для руководителя, которые передавались ему ежемесячно, составляли не менее 10% от заработка работников».

Есть в деле и другие обвинительные взяточные эпизоды, касающиеся аренды помещений бюро.

Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч.2,3 ст.430 УК (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

На минувшей неделе также стало известно о направлении Верховным судом для рассмотрения по первой инстанции еще двух здравоохранительных коррупционных дел. В Мингорсуде будет рассматриваться уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого (обвиняется по ч.3 ст.430 УК) и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравченка (ч.2 ст.424, ч.2 и ч.3 ст.430 УК)

В суде Центрального района Минска ответ держать будет обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.430 УК, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак.