Керченские провокации РФ: Путин боится 2 23.12.2018, 8:42

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Владимир Путин

Сценарии развития ситуации.

Россия боится санкций против своих портов и судов, поэтому в декабре оккупанты Крыма провели две акции с пропуском кораблей через Керченский пролив. И именно санкции могут сказать свое веское слово в вопросе блокады Керченского пролива и Азовского моря. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам Крыма, главный редактор портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

Россия недооценила мир

Нам было очень интересно, как будут разворачиваться события в первой половине декабря. Почему? Потому в конце ноября тема с созданием препятствий свободному судоходству попала на самую высокую международную планку. На это обратили внимание и США, и Европарламент, и страны ЕС - появилась идея о азовском пакете санкций. Мы еще в мае этого года предложили ввести санкции против российских портов Азовского и Черного морей за то, что они почти пять лет направляют свои суда на оккупированную территорию, то есть в Крым. В том, что полуостров оккупирован, сомнений нет. И санкции в отношении оккупации Крыма тоже сомнений не вызывают. Перспектива подвести под эти санкции российские порты Азовского и Черного морей является весьма реальной и мы и дальше будем этим заниматься.

Мы считаем, что РФ недооценила, что означает свобода судоходства в мире. Например, в США свобода судоходства равна свободе торговли, а это такие же базовые фундаментальные права, как свобода слова, демократия и тому подобное. Аналогичная ситуация с Великобританией. Поэтому когда разъяснительная работа со стороны Украины дошла до людей, которые занимаются международной политикой, торговлей, то они начали резко на это реагировать. И добавим сюда еще инцидента 25 ноября...

Конечно, эти события добавили керосина в огонь. Видео, где под мост подгоняют старый танкер и перегораживают Керченский пролив, стало символом и безоговорочным доказательством того, что после оккупации Крыма Россия заявила, что весь Керченский пролив и морское пространство возле Крыма также принадлежит ей. В мире эта информация была воспринята как посягательство на аннексию морского пространства, прилегающего к Крыму. В этом контексте ситуация в Азовском море стала в иностранных СМИ трактоваться так: "России мало Крыма, она оккупировала еще и Азовское море".

На сегодняшний день у нас еще нет санкций или уже принятых решений в связи с этими проблемами. У нас нет! Хотя наши чиновники говорят об этом каждый день. А США смотрят на поведение Европы и намекают, что пропускают Брюссель в этом вопросе и поддержат его решение.

Сценарии развития ситуации

Мы давно прогнозировали, что Россия все-таки пойдет на обострение. Я не исключал, что они совсем повернут этот ключик в замке и не будут пропускать никого, то есть осуществят полную блокаду Азовского моря. Тем более, что зимой можно рассказывать о штормах и ветрах. Они этого пока не сделали. Более того, мы с очень большим удивлением увидели, что они в первой половине декабря 2018 ощутимо уменьшили среднее время задержки судов в Керченском проливе.

В цифрах это выглядит примерно так: в ноябре на входе из Черного моря в Азовское среднее время задержки судов составляло 124 часа - это больше, чем пять суток. Сейчас в том же районе за первую половину декабря мы имеем 65 часов, то есть вдвое меньше. Но это все еще больше, чем в июле, когда суда стояли в среднем 28 часов, и мы считали, что это катастрофа. Подобная ситуация и на выходе из Азовского моря в Черное: среднее время было 115 часов, а стало - 48.

Причины "щедрости"

Выглядело это так. 6 и 7 декабря корабли ожидали, как обычно, и вдруг - раз - и пропустили всех. Аналогичная ситуация повторилась 13-14 декабря. Позже стало понятно, почему так случилось. 8 декабря утром в Москве впервые состоялся брифинг вице-адмирала Вольского. Это первый заместитель командующего береговой охраны ФСБ. Основным тезисом этого брифинга было то, что нет никакой блокады.

13 и 14 декабря была вторая серия этого спектакля. В эти дни собирался Совет ЕС - он должен был обсуждать азовский пакет санкций. То есть первый раз все корабли пропустили перед пресс-конференцией береговой охраны, а второй - в канун собрания Совета ЕС. Это доказывает, что Москва боится санкций против своих портов и судов. Если их введут, они будут эффективными, поэтому россияне пытаются вести свою игру, чтобы этих ограничений не было. Посмотрим, чем это все закончится.

Чего ждать зимой

Если за первую половину ноября в Мариуполь и Бердянск прибыли 30 судов, то за первую половину декабря - лишь 13. То есть почти втрое меньше. Очень трудно однозначно сказать, какие факторы к этому привели. Бесспорно, на ситуацию повлияла блокада - судовладельцы отказываются забирать грузы в Мариуполе или Бердянске. Но есть еще фактор погоды - зимой трафик через Керченский пролив всегда падал. Еще не понятно, какой будет погода зимой и будет ли ледовая кампания. Нельзя исключать, что к нынешней де-факто блокаде присоединится еще и природа, если будет тяжелая зима.