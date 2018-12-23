«Перевод в «касту тунеядцев» реально раздражает людей» 2 23.12.2018, 8:51

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Фото: svaboda.org

Власти накаляют обстановку в стране.

В Оршанском офисе по работе со сторонниками перемен демократические активисты провели встречу по актуальным вопросам. В ней приняли участие представители разных политических партий и движений, а также общественных организаций: ОГП, БХД, БНФ, Рух за свободу, РЭП, правозащитной организации «Вясна» и др. Приехали неравнодушные активисты из Витебска, Дубровно, Барани, Коханово, сообщает сайт ucpb.org.

Главным вопросом было: люди должны понять, что наши зарплаты, наши пенсии – это политика. Коммунальные платежи, медицина, образование – это политика. Это должны понять все.

По вопросу Маршей НЕтунеядцев участники встречи сошлись во мнении, что власти делают все, чтобы накалить ситуацию. Можно сказать, что они добиваются протестной активности. Перевод людей из «касты граждан» в «касту тунеядцев» реально раздражает людей. На акции могут выйти даже те, кто привык молча терпеть «закидоны» сегодняшних властей.

От активистки из Витебска поступило предложение подавать заявки на Марши одновременно во всех регионах на одно время – например, как в Бресте: в воскресенье, в 12.00. «Побеждать придется самим. Без борьбы нет победы!», - резюмировали участники встречи.