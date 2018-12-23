Московский патриархат на службе у чекистов 3 23.12.2018, 9:12

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Что стало известно из открытых архивов КГБ в Латвии.

Латвийский национальный архив на этой неделе опубликовал часть документов КГБ Латвийской ССР. Всего рассекречено более тысячи документов, среди которых внутренняя документация, данные об агентах, списки завербованных и тех, кого готовили для вербовки, пишет «МБХ-медиа».

Документы рассортированы по нескольким разделам: на сайте архива представлен контрразведывательный словарь, инструкция по учету агентуры, положение об агентурном аппарате и доверенных лицах, документы ЦК Латвийской компартии, каталог агентов КГБ, алфавитный справочник КГБ, каталог внештатных сотрудников, список телефонов КГБ Латвийской ССР.

«Читатель» рижский и всея Латвии

Среди личных дел агентов и завербованных латвийской КГБ обнаружилась карточка на имя Кудряшова Александра Ивановича 1939 года рождения, ныне предстоятеля Латвийской православной церкви Московского патриархата. Согласно документу, митрополит Александр был завербован в 1982 году сотрудником 5-го отдела 4-го отделения КГБ Александром Ищенко. В карточке также указан псевдоним завербованного священнослужителя — «Читатель». Данные из карточки совпадают с биографией митрополита.

Кудряшов в 1964 году закончил педагогический институт в Даугавпилсе, после чего работал преподавателем русского языка. Рукоположен в священники будущий митрополит в 1982 году в Перми, откуда его отправили служить в храм села Усть-Сыны, в том же году, когда он был завербован органами госбезопасности. Однако уже через год он вернулся в Латвию по просьбе митрополита Рижского и Латвийского Леонида (Полякова). Возглавил Латвийскую православную церковь Кудряшов в 1990 году после смерти Полякова, а в 2002 году патриарх Московский Алексий II возвел его в сан митрополита.

После развала СССР экс-сотрудник КГБ Александр Ищенко, завербовавший Кудряшова, получил от него в управление несколько объектов, принадлежащих Латвийской православной церкви в Риге. Рижская писательница Елена Екатериничева в разговоре с «Говорит Москва» утверждала, что согласие на управление недвижимостью Ищенко было оформлено незаконно без согласия латвийского духовенства. Екатериничева арендовала одно из церковных помещений на условиях реставрации. Однако после окончания работ Ищенко расторг договор аренды. «Смиритесь, на все воля Божья» — объяснил он Екатериничевой. После начала судебных разбирательств Ищенко уехал в Великобританию.

Единоверец «Анатолий»

В 1981 году латвийским КГБ был завербован священнослужитель Миролюбов Иван Иванович сотрудником того же отдела службы госбезопасности по фамилии Прокопец. В сане священнослужителя получил имя Иоанн, а от агента КГБ — псевдоним «Анатолий».

Иван Миролюбов родился в Риге в 1956 году в старообрядческой семье, закончил политехнический институт в Риге. После обучался в Ленинградской духовной семинарии и Московской духовной академии — учебных заведениях Русской православной церкви. В 1995 году подвергся критике от латвийских старообрядцев за сближение с никонианами. В конце 90-х годов вошел в комиссию Московского патриархата по старообрядчеству и единоверию. Отец Иоанн написал несколько работ по истории единоверия — направления старообрядчества, признающего иерархию Московского патриархата при сохранении старых традиций.

В 2004 году переехал в Москву, окончательно отдалившись от старообрядцев, вступил в Московский патриархат, став сотрудником Отдела внешних церковных связей РПЦ у митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (будущего патриарха Московского), который в 2007 году возвел его в сан священника под именем Иоанн. Сейчас Миролюбов — настоятель Покровского храма в Рубцове в Москве.

Судьба советских архивов в странах бывшего Союза

Не только латвийские власти решили рассекретить архивы советской госбезопасности. Еще весной 2015 года Служба безопасности Украины открыла для публичного посещения свой архив. Историки и родственники репрессированных могут ознакомиться с документами советских органов госбезопасности за период с 1918 по 1991 год. Архивы бывшей КГБ УССР были открыты для граждан с 2007 по 2010 год, однако во времена президентства Виктора Януковича их снова засекретили.

Летом 2018 года стало известно о существовании секретного приказа МВД России об уничтожении карточек репрессированных. Такая информация поступила из письма на имя главы СПЧ Михаила Федотова от директора музея истории ГУЛАГа Романа Романова. Исследователь Сергей Прудовский выяснил, что учетные карточки репрессированных стали уничтожаться, когда пытался найти информацию об одном из репрессированных. В управлении МВД по Магаданской области тогда объяснили, что существует межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ». В этом приказе говорится о том, что карточки репрессированных должны уничтожаться по достижении осужденными 80-летнего возраста.

Позднее заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов опроверг информацию об уничтожении карточек. Он отметил, что учетные карточки репрессированных являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно.