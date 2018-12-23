Как за 15 секунд восстановить иммунную систему 23.12.2018, 9:18

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Медики назвали простой способ.

Если вы часто страдаете от простуды и гриппа, вам необходимо немедленно укрепить иммунную систему, чтобы избежать дальнейших осложнений и проблем со здоровьем, пишет from-ua.com.

По словам доктора Сергея Бубновского, иммунная систему можно укрепить, если ежедневно вымачивать ноги в ледяной воде по 10-15 секунд.

Он также утверждает, что этот метод может предотвратит простуду и грипп.

А именно, вы должны наполнить таз холодной водой и добавить столько льда, сколько у вас есть, но чем больше вы добавляете, тем лучше. Повторяйте каждую ночь перед сном.

Недавнее исследование, проведенное в Университете Вирджинии, показало, что ледяная вода на самом деле стимулирует выработку норэпинефрина, который является жизненно важным гормоном для укрепления иммунной системы.

Кроме того, ледяная вода предлагает множество других преимуществ для здоровья, в том числе:

1. Облегчает боль в мышцах.

Замачивание ног в ледяной воде снимает боль в мышцах.

2. Борется с депрессией.

Холодная вода воздействуют на кожу, поэтому лечит симптомы депрессии и улучшает настроение.

3. Улучшает состояние кожи.

Терапия холодной водой заряжает кожу энергией, предотвращает свертывание и сужает поры и кутикулу.

4. Предает волосам блеск.

Холодная вода делает волосы блестящими и гладкими.