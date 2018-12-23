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Times: Министр обороны Британии намеревался сместить Терезу Мэй

  • 23.12.2018, 9:40
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Гэвин Уильямсон

«Заговор» был раскрыт 18 декабря.

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон оказался замешан в скандале после того, как его обвинили в том, что он начал кампанию с целью сместить премьер-министра Соединенного Королевства Терезу МэйM. Об этом сообщает газета The Times, сообщает РБК.

По данным издания, «заговор» Уильямсона был раскрыт после того, как один из посетителей ресторана в отеле Beaumont подслушал разговор министра и двух его друзей, обедавших в заведении. По словам собеседника газеты, это произошло 18 декабря — спустя всего пять дней после того, как провалилась попытка вынести Мэй вотум недоверия. Главное недовольство однопартийцев Мэй было связано с ее уступками в переговорах с ЕС по Brexit.

Источник Times утверждает, что Уильямсон хвастался своими планами устранить других конкурентов, претендующих на кресло премьер-министра, в частности министра внутренних дел Британии Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта. «Я могу победить Саджа и Джереми», — приводит слова Уильямсона другой источник Times.

Газета указывает, что министр обороны также намеревается «покорить» Демократическую юнионистскую партию (DUP), которая выступает союзником Консервативной партии в парламенте, обеспечивая им преимущество над оппозицией. Консерваторы и юнионисты суммарно контролируют 328 мест в палате общин из 650. Утверждается, что Уильямсон говорил, что является единственным претендентом на пост премьер-министра, который в состоянии оказать необходимую поддержку юнионистам. «Я намерен приручить DUP», — приводит Times слова главы Минобороны.

Источник, близкий к Уильямсону, в беседе с Times назвал данные о «заговоре» министра против Мэй «порочащими насмешками», предположив, что против главы Минобороны развернули «клеветническую кампанию». Источник добавил, что у Уильямсона «нулевые лидерские амбиции», он хотел бы остаться главой Минобороны еще как минимум два года, чтобы проследить за программой модернизации обороноспособности Великобритании.

Издание отмечает, что в 2016 году Уильямсон помог Терезе Мэй баллотироваться в премьер-министры. После того, как она заняла этот пост, Уильямсон в беседе с военачальниками говорил: «Я сделал ее [премьер-министром], чтобы я имел возможность ее сломать».

В сентябре в распоряжении газеты The Telegraph оказалась служебная записка консерваторов, составивших перечень политиков, готовых занять должность британского премьер-министра после того, как Мэй покинет этот пост. В список, помимо Уильямсона, Джавида и Ханта, попали экс-секретарь по Brexit Дэвид Дэвис, экс-глава МИД Борис Джонсон, лидер палаты общин Андреа Ледсом и другие. В записке указывалось, что Уильямсон «находится в режиме проведения полноценной кампании» для того, чтобы занять кресло премьер-министра. Однако в документе указывалось, что он очень зависим от Мэй. Хант в записке назван «темной лошадкой», а претензии Джавида на должность премьер-министра объясняются его ошибочным выбором позиции по Brexit.


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