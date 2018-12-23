Бунт бумажных корабликов 3 23.12.2018, 9:59

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Как перфоманс активистов напугал белорусскую милицию и судью Костяна.

В суде Центрального района Минска 22 декабря началось рассмотрение административных дел участников акции с бумажными корабликами около Российского посольства, сообщает сайт spring96.org.

Напомним, вечером 26 ноября к посольству России в Минске пришло около десяти человек, преимущественно из "Молодежи БНФ", которые возложили на парапет ограждения бумажные кораблики, окрашенные в цвета украинского флага.

Таким образом активисты выразили солидарность с украинскими моряками, обстрелянными и захваченными в плен в Азовском море.

За акцией наблюдали сотрудники милиции в штатском и вели оперативную видеосъемку. Позже некоторые из участников получили по почте копии протоколов об административном нарушении по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Позже несколько участников получили по почте протоколы об административном правонарушении. Среди них Евгений Батура, Светлана Коваленко и журналистка "Новага Часу" Диана Середюк.

Все три дела рассматривались вместе, в одно время. Судья - Иван Костян.

На 11-30 в этом суде было назначено рассмотрение дел еще двоих "капитанов". Это Денис Урбанович и Сергей Тарасенко. Их обвиняют в нарушении части 3 статьи 23.34 КоАП.

Участников акции в суд пришли поддержать активисты и журналисты. Среди них председатель ОГП Николай Козлов и бывший руководитель партии Анатолий Лебедько.

Анатолий Лебедько и Николай Козлов выставили в суде кораблики. Сотрудник милиции в штатском подошел и забрал кораблики. Люди поставили новые, шутят, что их захватили пираты. Сотрудник милиции Ярмоленский, представившийся после требований зале, сказал, чтобы убрали и новые кораблики.

"Пока вы не уберете кораблики, судебное заседание не начнётся", - заявляет он.

Пришел новый сотрудник милиции по форме, не представился, спросил чьё это и смял их.

Судья Костян сразу троим объясняет права и обязанности. Зачитывает протоколы "нарушили порядок проведения пикетирования с целью публичного выражения о задержании в Керченском проливе украинских кораблей во время которого устанавливали бумажные кораблики".

Евгений Батура заявил ходатайство, чтобы процесс вели на белорусском языке. Костян удовлетворил ходатайство. Середюк заявила ходатайство, чтобы в качестве свидетелей вызвали Сергея Балая, фотокорреспондента БелаПАН, и Оксану Колб, главного редактора Новага Часу". Судья решил после изучения всех доказательств, принять решение по заявленному ходатайству.

Опрашивают Евгения Батуро. Он говорит, что его попросила с ним пойти его жена Середюк Диана. Он пошел ради ее безопасности: "Сейчас такие времена, что журналистам на таких мероприятиях грозит опасность. Могут и посадить, и осудить. Что в принципе и случилось вот сейчас". Подчеркнул, что она там выполняла свои журналистка обязанности. Говорит, что мероприятие снимали люди в штатском, но не делали никаких замечаний, что это незаконно. Батура находился рядом, свою вину не признает.

Второй объяснения дает Диана Середюк. Говорит, что ей стало известно, что пройдет акция солидарности с украинскими моряками. Она отправилась на него как журналистка. На мероприятии была отмечена журналистким бейджем. Она приобщает следующие документы к делу: редакционное задание «Новага Часу», копию журналисткого свидетельства, фото Сергея Балая с БелаПАН, где она фотографирует акцию, диск с этой фотографией, скриншот ее материала с сайта газеты.

Судья Костян присоединил это все к материалам дела.

Середюк случайно передала судье жалобу в КПЧ ООН. Он спрашивает, что это? Она: "Жалоба в КПЧ. Но пока не по моему делу».

Третья дает объяснения Коваленко. Она ходатайствует, чтобы ее опросили после опроса свидетелей-милиционеров.

"У меня есть подозрение, что те, кто составлял протоколы, не являются свидетелями на самом деле", говорит она. Судья согласился и вызвал первого свидетеля Антона Зубцова, исполняющего обязанности руководителя отдела правопорядка Дает разъяснения, что нес тогда службу по охране общественного порядка. Говорит, что пребывание рядом было достаточно, чтобы составить протокол. Свидетельствует, что Середюк устанавливала кораблики, как и все.

Евгений Батура:

"Откуда вы знали, что там был именно я?

Свидетель:

"По роду службу неоднократно сталкивались на несанкционированном массовом мероприятии".

Середюк спрашивает Зубцова насчет себя. Спросила, какие СМИ были, потому что он говорил раньше, что были и журналисты. Зубцов: "Были Белсат, “Новы Час”... От "Новага Часу” была журналистка с бейджем. Она подходила и представлялась, но не помню как она выглядела". При этом уверен, что Середюк устанавливала вместе со всеми кораблики, хотя от газеты на акции была только Диана.

Батура подчеркивает, что по Закону о СМИ, сотрудники милиции должны были предупредить, что происходят незаконные действия. Зубцов: "У меня есть руководство, которое дает распоряжения".

Следующий свидетель-милиционер Олег Лазарчик рассказывает, что у российского посольства группа из 11 человек устанавливали кораблики, давали интервью журналистам. Говорит, что видел среди них Коваленко, Батуро, Середюк. Говорит, что лично он не должен был делать замечания о незаконности действий граждан. Свидетельствует, что были журналисты, но не помнит из каких изданий.

Перерыв на 10 минут.

Судья Костян приступил к изучению письменных материалов дела. Всем лицам, в отношении которых ведется процесс, предложил узнать себя на снимках. Собираются смотреть диск с фотографиями.

Следующий свидетель - Сергей Балай, который сотрудничает с БелаПАН в качестве фотокорреспондента. Свидетельствует, что Середюк делала на акции материалы.

"Я ожидал какой-то активности. И когда все подошли с корабликами, передо мной стала Середюк с фотоаппаратом. Она влезла в мой кадр, поэтому я ее и сфотографировал. Пикетом это назвать не могу, так длилось меньше минуты", -рассказал он.

Следующий свидетель Оксана Колб, главный редактор "Новага Часу".

"Диана должна была присутствовать на акции, так как редакция ее туда направила. Когда нам стало известно о конфликте в Керченском проливе, то мы поняли, что люди захотят это как-то поддержать. Мы вообще хотели выписать задание на несколько дней. Но Диана была заболевшая, поэтому мы ее направили на одну акцию".

Дает показания Светлана Коваленко. Она отмечает, что в материалах дела отсутствуют фотографии и видеосъемки, "что может свидетельствовать о низком уровне подготовки административного дела, это неуважение к нам, и даже к Вам! Я бы даже заявила ходатайство о закрытии дела из-за отсутствия доказательной базы".

Говорит, что она действительно установила три кораблики. "Это не пикет, а акт солидарности. Я не считаю, что акт солидарности нужно санкционировать".

Подчеркивает, что сотрудники милиции не делали никаких замечаний о незаконности мероприятий.

Объявлен перерыв для вынесения постановления по делу.

Озвучивается постановление: Светлана Коваленко - штраф 20 базовых величин, Евгений Батура - штраф 20 базовых величин, Диана Середюк - штраф 20 базовых величин, всем ровно по 490 рублей. Все кричат "Позор!"

Начался суд над Денисом Урбановичем. Он заявляет отвод судье Костяну. Судья удалился в совещательную комнату.

Помимо этого правозащитникам стало известно, что на несколько несовершеннолетних активистов Молодежи БНФ также составили протоколы правонарушений, которые переданы для рассмотрения в Административные комиссии по месту их жительства.