Конференция Путина: с больной головой и костью в горле Лариса Волошина, espreso.tv

23.12.2018, 10:03

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Любое общение Кремля с народом похоже на знаменитое «Где-то в далекой-далекой галактике».

В конце каждого года поклонники психоделических зрелищ имеют возможность наблюдать итоговую пресс-конференцию Владимира Путина. Это действо интересно тем, что наглядно демонстрирует ту самую "свою реальность" российского президента, которая так поразила немецкую канцлерин Ангелу Меркель.

Первый вопрос: А верит ли он сам в то, что несет? И второе: Кто все эти люди, которые так радостно хлопают в ладоши каждый раз, когда глава их государства обещает миру ядерный Холокост? Они сумасшедшие? Ответ - да. Они там все - перефразируя Бориса Немцова - получили необратимые умственные потери.

Если пропустить традиционную браваду о надоях и росте всего, что только можно, нынешняя пресс-конференция началась с вопроса о ядерной войне. Журналистка "Первого канала" попросила Путина успокоить ее маленького сыночка, который очень боится ядерной войны. Заметим, что эту озабоченную мамашу отнюдь не тронуло, что именно благодаря ее плодотворной работе ребенок теперь беспокойно спит по ночам. Более того! Ей показались недостаточными успокаивающие слова российского лидера о том, что кто-то сдохнет, а кто-то пойдет в рай. Поэтому она решила уточнить. Ради всех детей России. Контрольный, так сказать, прямо в детскую голову. Бывает. Путин согласился, что в мире существует такая проблема и виной всему тенденция по недооцениванию опасности ядерной войны. "Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-либо преимуществ. Мы обеспечиваем свою безопасность", - воскликнул он и пояснил: "стрельнула подлодка с океана, а хрен его знает, в ядерном она или не ядерном исполнении". А дальше российский лидер подытожил, что все же надеется на здравый смысл человечества. Ну что ж, успокоили малышей.

Что касается Украины, то российский лидер определился давно. Независимость украинского государства, по его мнению, равно проявлению свирепой русофобии. Вот и сейчас, только украинский журналист Роман Цимбалюк поднял украинский флаг, его сразу же обвинили в желании устроить скандал. Садизм и цинизм присущи российским власть имущим. Вспомним, как издевались над Олегом Сенцовым, украинскими военнопленными, крымскотатарскими и украинскими заложниками в оккупированном Крыму. Каждый раз, когда жизни и здоровью украинских граждан угрожала опасность, появлялась какая-то улыбающаяся эпидемия вроде Пескова, Москальковой, Лаврова, Захаровой или Путина, и обвиняла Ирину Геращенко или Людмилу Денисову в попытке устроить скандал. Похоже на то нетленное от Шарикова, сказанное с садистским удовольствием: "Мы тех котов душили - душили". Так и здесь: "Абырвалг. Украина. Русофобия. Бандеровцы. Скандал".

Надо констатировать, что украинские вопросы наиболее болезненные для российского гражданина. Все эти рост цен, снижение пенсий - все это Украина. Вот о чем должен думать рядовой россиянин, когда его лидер выдает следующее: "Небольшой рост цен в начале года пройдет, а потом они будут снижаться"? С чего бы это цены в России делают такие странные кульбиты? А может это санкции? Может пришло время убираться из Украины? Или другая цитата: "Нам нужно войти во вторую лигу экономики. Занять пятое место по объему экономики". С какой стороны войти? Простите за неприличные намеки. Что это за вторая лига? Не та ли это Большая восьмерка, с которой Россию поперли из-за агрессии против Украины? Вот например: "Нам нужен технологический прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад". Вот что должен думать россиянин? А как же: "допрыгались на площадях, настоящие русские не прыгают"? Киселев же рассказывал. Даже когда Путин говорил о России, Украина не давала ему покоя.

Только коснулись украинских проблем, публика в зале заметно оживилась. Наконец - о самом главном! И Путин не разочаровал. По его словам то, что происходит с православием в Украине "уму непостижимо". Прямое вмешательство государства в дела церкви, крупные украинские деньги, которые стали главным мотивом патриарха Варфоломея для предоставления Украине Томоса. Ужас! Страшное! "Создали Объединенную церковь Стамбульнического прихода", - жаловался российский президент. А потом начал ворчать о кровавых расколах и разрыве двух культур.

Относительно вопроса русской оккупации Донбасса, Путин сказал: "Мы предоставляем гуманитарную и иную помощь этим людям, чтобы их там не раздавили, не съели и не порвали окончательно". То есть, во-первых, российский лидер верит в распятых мальчиков и съеденных снегирей, которые слились в его воспаленном разуме в единую картину. А, во-вторых, кровавая бойня, устроенная на территории сопредельного государства, в современном русском словаре теперь называется "другая помощь". С Крымом у Путина вообще вышел конфуз. Перед тем как дать слово журналисту, пресс-секретарь Дмитрий Песков рявкнул: "Кавказ опустить, Крым поднять!" Вот что бы это значило? Крым и Чечня являются двумя наиболее дотируемые регионами. Так может Аксенову готовят замену на руководителя из другого региона, который приедет на захваченный полуостров за своими деньгами? Что это за шифр? На вопрос о крымских санкциях Путин ответил, что аннексия - это силовой захват региона. "А если люди отдали свои голоса на выборах, то это уже не применяется. Но если на полуострове были выборы, тогда за что против него санкции?", - спросил он кого-то воображаемого.

Был на пресс-конференции еще один прекрасный образец алогизма. И касался он захвата в плен украинских моряков в нейтральных водах Черного моря. Путин рассказал, что "инцидент в Керченском проливе" был провокацией со стороны Украины, которая позволила Петру Порошенко "немножко повысить рейтинг" накануне выборов. "Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава Богу, этого не произошло", - заявил он о будущем военнопленных. Если вспомнить, что это Россия погналась за украинскими кораблями и применила оружие в нейтральных водах без единого выстрела с украинской стороны, то получается совсем уж причудливо. То есть если россияне потопили катера, убили экипажи, то рейтинги Порошенко взлетели бы до небес? Только русские могут поверить, что смерть собственных граждан может повысить президентский рейтинг. У них был Беслан, Чечня и Владикавказ. Но даже если принять сказанное на веру, остается вопрос: зачем Путин подыгрывал украинскому президенту и немножко нарастил ему рейтинг? Не проще ли было пропустить катера, не оказывать препятствия, не гоняться за ними двумя морями. Тогда рейтинги Порошенко упали бы еще ниже. Логики в таких объяснениях военного нападения в Черном море нету. Как и правды.

Алогизмов, откровенного бреда, угроз, слез и проклятий на этой конференции было много. Как, кстати, и на прошлогодних. Но есть нечто, что должно радовать именно нас - украинцев. На вопрос журналиста The Wall Street Journal, хочет ли Путин править миром, прозвучала первая и последняя правдивый ответ: "Конечно!". И зал радостно захохотал. Он хочет, но не может. Потому что на его пути стоит непокоренная Украины. Мы с вами стали костью в горле российского недо-Цезаря и его холуев. Это единственный вывод, который напрашивается после увиденного и услышанного. Россия запуталась в болезненных фантазиях о собственном геополитическом величии и в бреду о необходимости взять реванш за проигрыш в холодной войне. Вспомним, что Советский Союз скончался как раз в попытке конкурировать с Соединенными Штатами в Звездных войнах. Так стоит ли удивляться, что любое общение Путина с народом похоже на знаменитое "Где-то в далекой-далекой галактике"? Все как раз логично.ё

Лариса Волошина espreso.tv