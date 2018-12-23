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«Посеяли 5 мешков картошки, а выкопали — 25»

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  • 23.12.2018, 10:13
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Дачная история белоруски.

Сайт tut.by опубликовал рассказ Елены Чижевских из Молодечно. На даче она трудится вместе с супругом Александром и двумя детишками: дочкой Анастасией (3 года) и сыном Ильей (2 года).

— Участок под строительство жилого дома (именно такое его официальное предназначение) мой супруг приобрел еще в 2013 году, будучи еще не в браке. Для него это стало детищем, все свое свободное время он проводил на участке, возводя собственноручно все хозяйственные постройки. После заключения брака к вопросу благоустройства земельного участка подошли более серьезно и ответственно. Как говорится: «одна голова хорошо, а две — еще лучше». Решили обнести забором участок, возвести фундамент под дом, пробурить скважину под воду и, безусловно, вспахать землю и вести свое хозяйство, свой огород. Больших затрат требовали добыча воды (но без нее никак) и привоз плодородного грунта.

Осенью 2017 года с помощью моего отца и его лошади мы обработали землю, внесли органические удобрения (по этой статье затрат не было, так как мои родители держат подсобное хозяйство и этот материал достался нам бесплатно). С приходом ранней весны мы с мужем примерно распланировали участок под сад и огород: в частности, 2−3 сотки земли отведены под деревья и кустовые насаждения, а 4 сотки — под овощные культуры и зелень.

Фото автора конкурсной истории

К вопросу выбора семян наша семья отнеслась со всей серьезностью, прислушивались к мнению родителей, полагаясь на их жизненный опыт (на протяжении десятков лет их жизнь и сфера деятельности напрямую связана с агрономией и сельским хозяйством). Так как денежные затраты для молодой семьи на первом году ведения своего хозяйства довольно весомые, помощь родителей и знакомых принимали с большим удовольствием и огромнейшей благодарностью. В частности, рассадой помидор, перцев, капусты, а также семенным картофелем с нами поделились наши мамы. Что касается непосредственно наших затрат на приобретение семян, картина выглядит следующим образом:

Огурцы — 4 упаковки — 5 рублей

Лук-севок -2,5 кг — 7 рублей

Морковь — 2 упаковки — 2 рубля

Свекла — 1 упаковка — 1 рубль

Редис — 2 упаковки — 1,5 рубля

Тыква, кабачки - 3 упаковки — 2,5 рубля

Укроп, петрушка, щавель, лук-порей — по 1 упаковке — 3 рубля

Итого: 22 рубля.

Вооружившись семенами и всем необходимым инвентарем и прочими средствами (лопаты, лейки, грабли, мотыги, клеенка и прочее, на покупку которых в этом сезоне мы потратили примерно 60 рублей), вместе с нашими малышами мы принялись к посадке и посеву.

Фото автора конкурсной истории

Супруг обучал сына как правильно высаживать деревья, кусты и сеять газонную траву, мы с дочерью сеяли морковь, свеклу, редис, огурцы, зелень, тыкву, кабачки, высаживали помидоры, перец, капусту, лук, чеснок и т.д., и всей семье дружно сажали картофель. Так как наш сад совсем молодой, в основном 1−2-летние деревья, не дающие пока плоды, урожай в этом сезоне мы не ждали, прекрасной половиной нашей семьи было принято решение вокруг деревьев посеять бархатцы различной цветовой гаммы. Результат наших трудов приятно удивил не только нас всех, но и наших соседей и друзей: высота цветов достигала высоты саженца, это было восхитительно. На покупку саженцев в количестве 10 штук (яблони ранние, поздние, груши, вишни) было затрачено порядком 150 рублей.

Следующим пунктом на повестке сезонных работ нашей семьи были прополка и регулярный, по мере необходимости полив культур. Подсчитав затраты по этой статье, отметим: при наличии скважины плата производилась только за потребленную электроэнергию (приблизительно 13 рублей за сезон).

Так как наша земля была в меру «отдохнувшая», никакие химические удобрения и средства мы не использовали, лишь обращались к народным методам подкормки и защиты растений от вредителей, а именно: наш выбор пал на древесную золу, шелуху лука, куриный помет.

Безусловно, уход за газоном и дворовой территорией требует определенных финансовых затрат, но эти расходы не сравнимы с той радостью, удовольствием и пользой, которую получают дети, когда бегают босиком по свежескошенной траве, которую получает вся наша семья от совместного отдыха на газоне и подвижных игр на свежем воздухе.

Фото автора конкурсной истории

Несмотря на то, что мы городские жители, на лето наша семья перебирается в деревню, и затраты на проезд проявляются лишь в начале полевых работ и в пору уборки урожая. Транспортное сообщение достаточно развито, есть возможность добираться не только на личном автомобиле, но и на электричке, поэтому на проезд до участка за сезон мы потратили примерно 50 рублей.

Сбор урожая для нашей семьи был также увлекательным и занимательным процессом, каждый член семьи отвечал за свой участок работы: один капал, второй носил, третий складывал овощи, а четвертый пытался подсчитать и оценить количество собранных овощей. В целом, урожай был крайне богат, и первый наш опыт вовсе не оказался комом. Было собрано около 7 ведер помидор, в таком же количестве огурцов, около 5 кг чеснока, 20 кг лука, по 10 кг моркови и свеклы, 6 овощных сеток капусты, а еще перцы, редис, кабачки, тыква и зелень. Урожай картофеля убрали в пятикратном размере: с 5 посаженных мешков накопали более 25 мешков. Отметим, что почетное место на участке заняли клубника и малина, которые уже в этом году порадовали деток своими крупными и сочными плодами. В целом закатали овощей более чем 100 литров.

Фото автора конкурсной истории

Думаю, каждый человек согласится со мной, что уход за садом и огородом, ведение хозяйства — очень тяжелый, трудоемкий и совсем не дешевый процесс. Но для того, чтоб получать от жизни и труда наслаждение, нужно в любом деле находить позитивное и положительное, так и в нашем семейном «уставе» оговорено: к инвентарю, насаждению, культуре нужно подходить с хорошим настроением, только при таком условии работа будет в удовольствие и не в тягость. Как говорится: «что посеешь, то и пожнешь».

Фото автора конкурсной истории

Резюмируя вышеизложенное, несложно подсчитать: расходы нашей семьи в данном сезоне составили 290 рублей, а доход в весовых единицах просто колоссальный. Учитывая тот факт, что все выращено натуральным способом, без химических добавок и подкормов, ценность такой продукции просто на вес золота, и оценить это в денежном эквиваленте достаточно сложно. Поэтому наша семья пришла к выводу: на достигнутом ни в коем случае не останавливаться, ведь развитие и стремление к достижению лучших результатов есть основа успеха.


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