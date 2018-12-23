«Шатдаун» в США продлится как минимум до 27 декабря 23.12.2018, 10:17

Сенаторы уходят на рождественские каникулы.

Лидер сенатского большинства США Митч Макконнелл заявил в субботу днем, что Сенат уходит на каникулы до четверга следующей недели, не решив вопрос с частичным «шатдауном» правительства. Об этом 22 декабря пишет газета Washington Post, передает «Голос Америки».

Это означает, что многие федеральные ведомства не будут работать по меньшей мере до конца следующей недели. Об этом стало известно вскоре после совместного ланча президента Трампа с консервативными республиканцами. Во время встречи обсуждались возможные пути достижения компромисса с демократами.

После обеда в Капитолий отправился вице-президент Майк Пенс. Трамп поручил ему сделать «финальное предложение» лидеру демократического меньшинства в Сенате Чарльзу Шумеру. По данным газеты, встреча Пенса с Шумером длилась 30 минут. Участники переговоров так и не пришли к согласию.

«Мы все еще в процессе общения», – сказал Пенс журналистам, покидая офис Шумера. На встрече с главой демократов в Сенате также присутствовал и.о. главы администрации Белого дома Мик Малвани. Шумер заявил, что он еще «напомнит» вице-президенту, что демократы не станут финансировать строительство стены на мексиканской границы.

За несколько часов до этого Митч Макконнелл, выступая перед сенаторами, заявил, что голосование по поводу временного бюджета состоится только после того, как демократы договорятся с Белым домом.

«Мы взяли паузу – до тех пор, пока президент, чья подпись нам будет нужна, и сенатские демократы, чьи голоса нам понадобятся, не достигнут соглашения», – заявил Макконнел. Он не уточнил, сколько времени понадобится на достижение такого соглашения.

Республиканский лидер в Сенате добавил, что законопроект о временном бюджете мог бы быть принят «в… нормальной политической ситуации». Он призвал сенаторов проголосовать за вариант бюджета, принятый в Палате представителей.

Макконнелл добавил, что, хотя республиканцы поддерживают финансирование строительства стены на границе с Мексикой, они в то же время «жаждут» скорейшего утверждения бюджета.

После Макконелла слово взял лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он заявил, что демократы не уступят требованиям Трампа. Еще Шумер призвал лидеров Республиканской партии присоединиться к переговорам демократов с президентом.

«Президент Трамп, если вы хотите открыть правительство, вы должны забыть о стене – только и всего. Лидер Макконнелл должен согласиться. Спикер Райан должен согласиться. Они не могут избежать ответственности. Лидер Макконнелл до сих пор контролирует эту палату. Спикер Райан контролирует законопроекты, попадающие на рассмотрение Палаты представителей», – сказал Шумер.

По словам Шумера, переговоры продолжаются «на рабочем уровне», однако ни одной из сторон пока не удалось добиться прогресса.

Президент Дональд Трамп утром в субботу, когда в стране уже был объявлена частичная приостановка работы правительства, заявил, что он продолжает переговоры с демократами по поводу принятия бюджетного законопроекта. Трамп предупредил, что правительственный «шатдаун» «может затянуться».

Президент требует от Конгресса выделить $5 млрд на строительство стены вдоль американо-мексиканской границы. Демократическая партия, соглашаясь с необходимостью мер по защите границы, считают эту сумму избыточной.

«Мы ведем переговоры с демократами по поводу крайне необходимой безопасности на границе (банды, наркотики, торговля людьми и многое другое), но это (переговоры) может затянуться надолго», – написал президент в Твиттере в субботу.

22 декабря в Сенате и Палате представителей состоятся внеочередные заседания, во время которых лидеры Конгресса попытаются договориться о принятии бюджета, чтобы избежать патовой ситуации с «шатдауном».

Трамп добавил, что он пригласил законодателей в Белый дом для обсуждения создавшейся ситуации, однако медиа сообщают, что в ланче, который начался в резиденции президента, принимают участие лишь члены консервативного «Кокуса свободы» (Freedom Caucus) Палаты представителей, чья позиция во многом и стала причиной частичной остановки работы правительства.

По словам Трампа, переговоры «по поводу безопасности на границе» сегодня продолжатся.