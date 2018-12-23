Рабочий из Лиды: В срок платят всего по $50 в месяц 23.12.2018, 10:36

При этом еще и высчитывают за субботники.

Об этом в телеграм-канале NEXTA написал блогер и журналист Степан Светлов:

«126$, или реальный уровень зарплат в Беларуси. Простой работяга Лидсельмаша, 20 рабочих дней. Не постеснялись даже рубль за «субботник» содрать!

Уже целый год зарплаты постоянно задерживают, выплачивая частями. «По сто рублей более-менее в срок, остальное - в последние дни месяца», - признаётся работник предприятия.

А Белстат тем временем рапортует, что средняя по стране приближается к «папицот».