Могилевчанин избил соседа из-за газеты 1 23.12.2018, 10:55

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Возбуждено уголовное дело.

В Могилеве сорокалетний мужчина избил своего двадцатидвухлетнего соседа из-за того, что подумал, что тот ворует его прессу, сообщает newsbel.by.

Мужчина в ходе потасовки нанес своему оппоненту около пяти ударов по голове. В результате этого у молодого человека был диагностирован закрытый перелом костей носа, кровоподтеки на всем теле, ссадины лба и закрытый перелом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК РБ – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.