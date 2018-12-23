закрыть
23 декабря 2018, воскресенье, 11:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Могилевчанин избил соседа из-за газеты

1
  • 23.12.2018, 10:55
  • 1,208

Возбуждено уголовное дело.

В Могилеве сорокалетний мужчина избил своего двадцатидвухлетнего соседа из-за того, что подумал, что тот ворует его прессу, сообщает newsbel.by.

Мужчина в ходе потасовки нанес своему оппоненту около пяти ударов по голове. В результате этого у молодого человека был диагностирован закрытый перелом костей носа, кровоподтеки на всем теле, ссадины лба и закрытый перелом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК РБ – умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип