Эликсир Брежнева 23.12.2018, 10:59

1,125

Как Путин следует примеру анекдотичного генсека.

Обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева написала о том, как Путин последует примеру Леонида Ильича.

«Врубила телек и вожусь в соседней комнате, – написала Рыковцева в «Фейсбуке». – И тут слышу голос Малахова: « Новогодние обращения Генерального секретаря к стране начались в 1970-м году! Послушайте последнее обращение Леонида Брежнева!»

И я несусь к телеку и вижу этого разваленного Брежнева образца 1979 года. И он начинает квакать:

– Дорогие юные друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

И тут Татьяна Веденеева, которая слушает все это в студии Малахова, изумленно спрашивает: а почему юные?!

Татьяна!!!! Да потому что он на тот момент уже пережил всех!!! И Путин, ну чтоб циферка соблюдалась, ровно через полвека, скажем в 2029, обратится к стране с тем же:

– Дорогие юные друзья!!

Эликсир Брежнева. Новогоднее обращение Кощея».