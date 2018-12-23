Эликсир Брежнева
- 23.12.2018, 10:59
- 1,125
Как Путин следует примеру анекдотичного генсека.
Обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева написала о том, как Путин последует примеру Леонида Ильича.
«Врубила телек и вожусь в соседней комнате, – написала Рыковцева в «Фейсбуке». – И тут слышу голос Малахова: « Новогодние обращения Генерального секретаря к стране начались в 1970-м году! Послушайте последнее обращение Леонида Брежнева!»
И я несусь к телеку и вижу этого разваленного Брежнева образца 1979 года. И он начинает квакать:
– Дорогие юные друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
И тут Татьяна Веденеева, которая слушает все это в студии Малахова, изумленно спрашивает: а почему юные?!
Татьяна!!!! Да потому что он на тот момент уже пережил всех!!! И Путин, ну чтоб циферка соблюдалась, ровно через полвека, скажем в 2029, обратится к стране с тем же:
– Дорогие юные друзья!!
Эликсир Брежнева. Новогоднее обращение Кощея».